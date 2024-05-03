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遠傳法說會／合併亞太電信帶動上季營收 EBITDA 優於預期

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
遠傳電信總經理井琪。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
遠傳電信總經理井琪。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

遠傳（4904）今日舉行法人說明會說明今年第1季營運成果。遠傳總經理井琪表示，去年12月合併亞太電信以來，來自亞太電對於遠傳的營收、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）貢獻較原先預期為高，帶動遠傳今年第1季EBITDA為88.9億元，年增11.9%，創歷年單季歷史新高，單季稅後盈餘是近八年同期新高。

井琪表示，不僅亞太電貢獻度超越預期，遠傳持續推動雙方網路的整合，核心網路的整合進度穩健推進當中。

就核心的行動通訊業務而言，單季營收達到149.9億元，年增18.3%，客戶數則年增26.6%至907.9萬戶。即使在合併亞太電之後，行動通訊業務部門上季的ARPU（用戶平均收益）仍達到每月695元，優於台灣大的653元、中華電的554元。到第1季底，遠傳的行動通訊用戶已有39%使用5G網路。

至於遠傳的新經濟業務方面，今年Q1的營收年增率達到12%，而相關部門獲利也交出了21%的年增率。井琪說明，這主要是受到包企業端的ICT應用、安控應用，以及在消費者市場的friDay影音、手機保險等業務持續強化所推動。

遠傳先前已公告今年第1季營收為257.5億元，年增15.4%，EBITDA為88.9億元，年增11.9%，稅後淨利為29.2億元，年增6.1%，每股純益為0.81元。營收、EBITDA、與稅後淨利等方面優於財測。

遠傳今年股東會也將進行董事改選，先前遠傳公布名單，董事提名七席，包括遠鼎投資法人代表徐旭東、徐旭平、楊麟昇（Jan Nilsson）、李冠軍、徐國安，裕民航運法人代表王健全，亞洲投資法人代表彭芸；三席獨立董事提名人為科技部前部長徐爵民、陽明交通大學副校長李大嵩、國家發展委員會前主任委員陳添枝、漢翔航空工業獨立董事黃瓊慧。

營收 遠傳

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