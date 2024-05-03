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台版ChatGPT周年慶 吳政忠：TAIDE計畫再延一年，AI基本法年底推出

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會投入台版ChatGPT滿周年，今日舉辦「 TAIDE計畫」成果發表會，國科會主委吳政忠宣布，TAIDE計畫再延一年，讓TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。（圖／國科會提供）
國科會投入台版ChatGPT滿周年，今日舉辦「 TAIDE計畫」成果發表會，國科會主委吳政忠宣布，TAIDE計畫再延一年，讓TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。（圖／國科會提供）

國科會自2023年初整合產學研力量，發展具台灣特色與繁體中文的可信任生成式AI對話引擎(Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE)，歷經一年，開發出基於Llama2的TAIDE LX-7B (可商用版本)及TAIDE LX-13B (學研用版本)模型，具備寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大功能，且能多輪對話並具有阻絕產生不恰當回應之能力。國科會主委吳政忠3日宣布，TAIDE計畫再延一年。

國科會3日舉辦「 TAIDE計畫」成果發表會，吳政忠致詞表示，經過產學研一年努力，終於有台灣味的生成式AI引擎釋出，他以「車子引擎」來形容TAIDE，接下來，未來要怎麼造車，就是各業「各憑本事」，他並宣布TAIDE計畫會再延一年，讓TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。

他表示，生成式AI問世後，現用在各行各業，它非常powerful，如果應用在壞的方面，勢必會造成很大衝擊，因此倫理和安全也要兼顧，目前已訂AI的準則，但仍不夠，必須要有AI基本法來規範，行政院持續討論中，預訂年底前會推出。

中央研究院孔祥重院士今日出席會場，他表示，各國AI競逐中，台灣不能缺席，因此要掌握屬於台灣的大型語言模型，TAIDE計畫集結了很多優秀的人力，在很短的時間就有很好的果實，值得慶賀。Google傑出科學家紀懷新博士今日受邀出席，他非常肯定TAIDE的成果。

國科會表示，為讓外界自由運用TAIDE打造符合自身需求的系統，團隊於2024年4月15日公開釋出TAIDE LX-7B模型，不到半個月的時間，已有超過6,000人次下載，顯示各界對於可信任、具有台灣特色的繁體中文基礎模型之強烈需求。而在4月19日Meta 公開釋出Llama 3，為回應各界對於基於Llama 3繁中模型之期待，TAIDE團隊僅以4天時間旋即完成Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，於4月29日公開釋出。

AI 院士

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