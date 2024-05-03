快訊

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

國民政府想組外籍兵打國共內戰 美將領認可卻被華府拒絕

以「賽局理論」聞名…前台大名師巫和懋病逝 享壽72歲

2024雲端資安報告出爐 竟有高達96%企業憂心雲端安全

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
2024雲端資安報告出爐！Fortinet／提供
2024雲端資安報告出爐！Fortinet／提供

全方位整合與自動化網路資安領導廠商 Fortinet（NASDAQ：FTNT）與研究機構Cybersecurity Insiders 3日攜手發布《2024年雲端資安報告》，剖析企業組織在保護其雲端環境上的挑戰以及優先應對策略。其中，調查結果顯示有高達 96% 的企業對雲端資安威脅感到擔憂，也預期將提高雲端安全預算，以部署更適合混合雲端環境的防禦策略。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，企業組織近年正持續開發並部署更多雲端應用，混合雲或多雲的採用，不僅擴大了攻擊面，也讓守護雲端安全的挑戰日益增加。根據我們觀察，台灣企業的雲端管理需求與全球趨勢同步日趨複雜，除了資安團隊難以管理公有雲和私有雲同時存在的工作環境之外，還衍生出額外的成本支出。

吳章銘指出，Fortinet面對這個趨勢，也將持續提供整合和自動化的服務平台，以增加雲端資安防護的一致性和可視性，幫助企業全方位強化資安韌性。而這次發布的雲端資安報告，一共針對927位國際專家進行全面調查，因此格外具有公信力。

Fortinet《2024年雲端資安報告》

1.幾乎所有的企業都對於其雲端安全感到擔憂

2024年，近八成（78%）的企業組織導入了混合和多雲策略，其中43%的組織採用雲端和地端基礎架構混合的模式，35%則採多雲策略。幾乎所有的（96%）企業組織都對於其可能面臨的雲端安全感到程度不等（中度或極度）的擔憂，並有超過六成（61%）的受訪者表示，將在未來12個月內將增加其組織的雲端安全預算，平均計畫調漲預算近四成（37%），以因應現今在以雲端為主的環境中，保護企業機敏資料以及符合監管標準。

2.人才短缺和技能落差是企業完善雲端安全的首要挑戰

儘管雲端技術持續被採用，但在實現一致的多雲安全性上仍存在著許多待克服的挑戰。其中，安全性和合規性（59%）是最受關注的問題，成為加速導入多雲策略的首要阻礙；其次，企業也認為技術挑戰（52%）和資源限制（49%）也是完善雲端及其安全部署所需要解決的難題。除此之外，資訊安全的技能落差，更是加劇了企業實現複雜的多雲基礎架構中的可視和管理難題。93% 的受訪者均表示，缺乏具備雲端安全專業知識的人才是一個嚴重的問題，而他們對整個產業的技能短缺感到擔憂。

3.使用簡化的單一雲安全平台將助企業落實一致化雲端資安防護

由於混合雲和多雲環境的複雜性高，要計劃完整的防護策略有一定的困難度。超過九成（95%）的受訪者表示，若能有一個單一操作介面的平台來整合管理各個雲端安全，將會對於企業管理其整個雲端大有幫助。資安團隊利用單一雲安全平台的，更可以在管理上達到整合、自動化和降低管理成本的目的，更能提高可視性、落實一致的安全管理政策並減少資安技能落差所帶來的影響。

資安 雲端

延伸閱讀

證交所舉辦2024年證券商資通安全會議

中華電：擴大市場領先

影／中國製起重機遠端監控破口 綠委質疑危及資安國安

券商資安會議 教戰策略

相關新聞

鴻海通吃輝達GB200液冷伺服器機櫃 2025年貢獻破兆

輝達（NVIDIA）最新超級AI伺服器DGX GB200預計下半年開始量產，2025年放量上看4萬台，鴻海（23...

美超微梁見後電腦展講題曝光 將有大咖同台、黃仁勳呼聲高

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後，將於今年6月初搭專機親自來台，並現身「...

被動元件產業春天來了 國巨、華新科營運同步轉熱

被動元件春天來了。龍頭日商村田領頭看旺市況，強調手機、車用等終端領域都復甦，該公司訂單出貨比（B／B值）兩年來首度突破1...

力積電 銅鑼廠啟用

力積電斥資三千億元在苗栗銅鑼科學園區興建的十二吋晶圓廠昨日正式落成啟用，力積電董事長黃崇仁表示，迎合全球規避地緣政治風險...

助力半導體產業鏈 信驊、Skymizer南進高雄

半導體上游IC設計大廠信驊科技、AI軟體服務商Skymizer（台灣發展軟體科技）昨天宣布將南進高雄並籌設企業據點，挹注...

力積電銅鑼廠啟用 鍾東錦盼總統再幫1案

力晶積成電子製造公司在苗栗銅鑼科學園區投資逾3千億，建置55、40、28奈米製程，月產能5萬片的12吋晶圓生產線，昨落成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。