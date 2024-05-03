資誠舉辦智慧製造策略論壇 資誠：供應鏈數位化是關鍵

資誠創新諮詢公司日前舉辦「2024智慧製造策略論壇」，探討企業如何優化供應鏈。資誠指出，「供應鏈數位化平台建置」和「智慧工廠」將是提高供應鏈韌性和營運效率的關鍵。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，製造業在面臨China＋1或Taiwan＋1產能移動過程中供應鏈重組以及從Race to Rebalance的壓力，其中供應鏈數位化平台建置和智慧工廠成為提高供應鏈韌性和營運效率的關鍵，需求預測與產能的計劃和排程將更精確、庫存週轉更有效率、料況的掌握將更透明。

資誠創新諮詢公司協理莊博翔則點出，提升供應鏈韌性的關鍵包括資料收集與分析、智慧生產與運營，以及即時資訊與可視化。透過數位化、共享與協作，企業可提高供應鏈的可視度與效率，應對變化並提升整體運營韌性。

智偌德科技有限公司資深經理徐大森表示，工廠智能化轉型關鍵在於數據收集和應用。利用MVS系統收集數據，再透過AI分析可提升效率。電子行業已開始應用AI，如利用AOI設備取代人工判斷。製造執行系統（MES）提高設備效率、生產效率和品質。EMS廠商通過快速報價工具應對客戶需求變化。最後，通過IoT解決方案整合設備，實現智能調度和管控。

資誠創新諮詢公司協理余文則指出，70%的數位轉型計畫缺乏成功案例，主要是因為在系統建置前未充分梳理基礎事項。為解決此問題，建議企業需強化數位力、分析力和決策力。其中，資料標準化被視為首要任務，例如商機定義，有助於業務進展更有依據。

分析力方面，則包括容量計畫和排產時間軸，可提高生產效率。而在決策力方面，動態儀表板的應用能使異常處理更即時。為此，可利用AI知識圖譜系統自動分析資料關聯性，解決命名不同但意義相同的欄位問題。此外，可使用RPA工具實現低代碼開發。最後，透過效果追蹤和差異比較，以實現情境管理和決策能力的提升。