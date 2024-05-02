中華電信拚5G專網 揪團打國際盃
電信龍頭中華電信（2412）深耕通訊及智慧解決方案標準與規格，包含ORAN、IOWN、工程電動車等，除壯大自己影響力，更要帶團跨向國際市場，目前已在ORAN開放網路領域前進波蘭電信，未來要透過全球據點，加速布局國際市場。
行動通訊進入5G時代，也開啟ORAN的開放網路新趨勢，成為台廠跨入電信市場的新機會。
近年中華電信攜手和碩、仁寶、中磊等台廠 ，從電信業者需求角度出發，建構標準及規格範本，打造台灣5G專網與智慧應用等產業國家隊，成功打入波蘭電信EXATEL，就是採用和碩、仁寶產品加上中華電信5G專網及AI解決方案。
中華電是台灣唯一攜手日本電信NTT加入創新光學與無線網路（Innovative Optical&Wireless Network，IOWN）全光化網路的電信業者，目前IOWN設備以日系廠商及美系廠商為主，除中華電信參與，台達電、智邦、緯創，工研院、資策會、雲協也積極加入，可望加速台灣建構IOWN產業鏈。
除電信專業的ORAN、IOWN，中華電信更要搶進工程電動車規格布局，除發揮累積多年的智慧車隊解決方案優勢，更要助攻台灣電動車產業鏈。
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