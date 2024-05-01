瑞銀示警：大型面板第3季底將轉為供給過剩

瑞銀證券在最新釋出「顯示器產業」報告中指出，由於長期需求能見度仍低，加上中國大陸新增產能陸續開出，預期大尺寸面板第3季底將供過於求至2025年上半年，且價格將開始回落。在台廠中，瑞銀只建議「買進」聯詠（3034）、南茂（8150）、義隆（2458）。

繼摩根士丹利證券率先預警第2季底起面板漲價動能將趨緩後，瑞銀也跟進示警。瑞銀指出，儘管面板產業有短期利多，但長期仍有疑慮，因此瑞銀仍抱持謹慎保守態度。在台廠中，友達（2409）評等升至「中立」，群創（3481）、譜瑞-KY（4966）等維持「中立」，頎邦（6147）則降評至「賣出」。

報告指出，面板產業的短期利多包括在台灣403強震後，客戶與通路商積極補庫存，加上夏季的奧運會、歐洲盃等體育賽事帶來需求上行，推升液晶面板價格上揚、產能利用率提高到80%。

2月以來，電視LCD面板價格溫和上揚。瑞銀提高預估漲價幅度，第2季從季增3%上調到8%，第3季從季平上調到季增2%，有利於相關廠商減少虧損。不過，這趨勢無法持續，可能到第3季底價格又下滑，原因是下半年的終端需求能見度仍低。

在IT面板方面，瑞銀認為，雖然短期內有部分復甦跡象，但客戶對於補庫存仍然保守，因此整體需求仍疲弱不振，IT面板面臨的價格壓力也會持續更久。整體來看，大尺寸面板今年供需大致維持均衡，但從第3季底起就可能供過於求，且會一直持續到明年上半年。