首季財報耀眼 三星： AI 帶旺記憶體、手機…台廠吞定心丸

南韓科技巨頭三星昨（30）日公布上季營收、獲利均優於市場預期，並看好AI浪潮將帶旺今年記憶體與手機業務。三星是全球記憶體與手機兩大領域龍頭，法人看好，三星登高一呼，為南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）、大立光（3008）、晶技（3042）、雙鴻（3324）等台灣相關族群後市吞下定心丸。

根據三星揭露的最新財報，上季營收為71.9兆韓元（約新台幣1.84兆元），年增12.8%；營業利益飆增931%、達6.62兆韓元；淨利約6.75兆韓元（約新台幣1,734.75億元），年增329%，均優於市場預期。

三星表示，上季營運出色，主要受惠於AI浪潮帶來的正面效應，包括生成式AI對記憶體晶片需求的提振，以及AI功能帶動智慧手機銷售，並看好AI應用百花齊放，將持續帶旺記憶體與手機市場。

三星強調，由於市場預期價格將持續上漲，上季記憶體晶片訂單增加，主要由生成式AI的需求帶動，看好AI伺服器和雲端服務將持續推升記憶體需求，大陸智慧手機製造商也將延續行動裝置記憶體的需求。

不過，三星在討論上季記憶體事業表現時，未提及高頻寬記憶體（HBM），只提到「DDR5及生成式AI儲存產品的需求穩健」。

展望本季記憶體市場，三星預期用於AI、傳統伺服器與儲存裝置的產品需求將成長，行動記憶體晶片則因大客戶通路進貨而維持穩定，但客戶庫存已增加，可能抑制下半年成長幅度；PC客戶則可能受到季節性因素影響，在下半年新產品上市前，先調整庫存。

三星預期，記憶體晶片需求將集中在伺服器與儲存產品，因此將配置更多資源於伺服器和儲存裝置，而非PC與行動裝置。

手機等行動裝置業務方面，三星表示，上季智慧手機銷量約6,000萬支，平板約700萬台，預估本季因處於手機新舊產品交替期，銷售將不如上季，但下半年就會恢復成長動能。

就2024年全年來看，三星預期，智慧手機與平板出貨將扭轉去年萎縮態勢，主因消費者對其Galaxy系列新機的AI功能相當滿意，未來AI功能將擴及到現有旗艦產品，藉此讓全年智慧手機銷售重返成長。

法人認為，三星最新旗艦機Galaxy S24系列導入AI功能後，吸引許多消費者埋單，成為推升三星上季財報亮眼的主因之一，隨著三星看好今年手機業務，大立光、雙鴻、晶技等供應鏈有望吃補。