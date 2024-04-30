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資策會下半年可授CBPR認證 強化企業全球形象

中央社／ 台北30日電

國發會今天表示，財團法人資訊工業策進會已正式成為全球跨境隱私規則論壇的當責機構，預計今年下半年可以開始授予台灣企業全球CBPR驗證，表彰企業個資保護水準，協助企業打造全球性隱私形象。

因應數位經濟時代下的隱私議題，國發會推動財團法人資訊工業策進會於美國華盛頓特區時間4月29日正式成為「全球跨境隱私規則論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum）」的當責機構（Accountability Agent, AA）。

國發會說明，全球CBPR論壇對於申請成為全球CBPR當責機構、執行全球CBPR驗證業務，訂有嚴格規範，資格取得須經過嚴謹審視。申請組織必須向論壇釋明國內主管機關對其監理情形；依循全球CBPR綱領揭示的各項原則，規劃其驗證條件及程序；以及完備相關制度面與組織面機制，以避免利益衝突等事項；2年效期到時，須再次向論壇申請複審，才能延續授予企業全球CBPR驗證的資格。

目前全球已有蘋果、國際商業機器公司（IBM）、惠普（HP）、思科（Cisco）、奇異醫療設備公司（GE Healthcare）、默沙東藥廠（Merck & Co.）、萬事達卡、NAVER Cloud、美商藝電（ElectronicArts）、Kakaogames等多家跨國大型企業取得APECCBPR驗證。

國發會表示，資策會繼110年6月成功申請成為APEC CBPR當責機構後，隨CBPR向全球範圍擴大，進一步取得全球CBPR驗證的授證資格，將可望協助國內企業透過取得APEC及全球CBPR驗證，表揚企業個資保護水準接軌國際，並將影響力拓展至亞太以外地區，打造全球性的隱私形象，增加爭取國際貿易的合作機會。

國發會接著說，國發會作為全球論壇大會下設「當責機構監督委員會（Accountability Agent Oversight andEngagement Committee）」的成員，除了負責領導「全球CBPR論壇當責機構申請文件」修訂工作，未來也會與其他成員合作，共同監督全球CBPR論壇當責機構，確保運作符合全球CBPR論壇相關文件的要求，並持續協調國內個資保護等相關主管機關與國際夥伴，攜手推動受信任的資料自由流通，以建構數位經濟發展的良好環境。

APEC 國發會

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