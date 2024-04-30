瑞鼎產品 獲2024顯示器元件產品技術獎

驅動IC大廠瑞鼎（3592）報喜，公布該公司開發的雙穩態膽固醇液晶資料和掃描驅動晶片/時序控制晶片，榮獲2024顯示器元件產品技術獎。

瑞鼎表示，上述產品在彩色電子紙的技術發展過程中，提供膽固醇液晶顯示器高解析度且畫面快速更新的表現，呈現出色的影像品質，得以從參選產品中脫穎而出，獲得產品技術獎殊榮。膽固醇液晶顯示器不需要背光模組，透過環境光反射達成全彩的顯示效果。由於其材料具備雙穩態的特性，使膽固醇液晶顯示器在不提供電源下仍能維持畫面顯示，符合ESG所重視的環保、創新達成節能減碳的目的。

同時，瑞鼎指出，該公司為膽固醇液晶顯示器提供驅動晶片與時序控制晶片的完整解決方案。資料和掃描驅動晶片搭配時序控制晶片因應畫面更新模式，提供脈衝寬度調變式與動態驅動等高壓驅動時序，達成高畫質顯示及畫面快速更新。此外，為滿足消費者在不同應用模式，此產品也提供畫面局部更新、多種方向的掃描時序及手寫功能，讓使用體驗更貼近紙張效果。