旺宏董座吳敏求：今年壓力來自主力客戶任天堂和工控產品

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（30）日公布第1季每股仍虧損0.58元，與去年第4季相近。旺宏董事長吳敏求表示，旺宏今年主要壓力來自出給主力客戶任天堂的唯讀記憶體（ROM）及編碼型快閃記憶體用於工控領域，導致首季獲利仍遭侵蝕，不過，他釋出近期已看到整體訂單回溫，只是還難斷定是短單還整體復甦。

由於旺宏今年未做財測，吳敏求表示，半導體產業去年下半年開始進行庫存調整後，對旺宏的影響主要來自主力客戶遊戲機高峰期已過，加上美中科技戰，旺宏很多的日本工控產品出貨受到很大影響，加上編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場競爭激烈 ，但旺宏基本上不參與市場 的殺價競爭，在NOR及儲存型（NAND）Flash產品都維持不錯價格，只是產能利用率和電價上漲等不利因素，侵蝕毛利率表現。

他強調，從旺宏首季營收和毛利率表現，似乎已可看到旺宏營運已到谷底，但工控和ROM產品出貨仍面臨很大的壓力。車用產品前一陣子也進入修正期，但近來已看到訂單回溫。

吳敏求表示，旺宏首季仍虧損另一原因是研發支出並未止步，導致營業費用增加，他預估旺宏今年研發支出仍會超過60億元，著重更先進的研發產品。

他指出，旺宏的96層3D NAND Flash會包裝成3D ROM的方式，出貨給主要客戶任天堂，預定今年下半年完成送樣，預估明年下半年開始挹注收益。

至於與IBM合作開發固態硬碟（SSD），主要開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，估計開發期為期三年，吳敏求未說明產品推出時機，但強調公司的晶圓廠會聚焦生產更多的3D NAND Flash，控制晶片將會委外代工。

吳敏求表示，旺宏的196層3D NAND Flash，一開始還是先出給日本主要客戶，但未來也會開發其他潛力客戶。

因客戶端需求仍疲弱，旺宏今年資本支出相當保守，預估支出總額約70元，比原訂目標下修近二成。

三大法人近期對旺宏買盤翻多，今日收盤價27.6元，上漲0.8元，三大法人合計買超6865張，均線呈現多頭排列。