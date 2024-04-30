快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精測自製MEMS探針再下一城 發表超高速SL系列

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可預估半導體景氣下半年升溫，明年非常樂觀。圖／本報系資料照片
精測總經理黃水可預估半導體景氣下半年升溫，明年非常樂觀。圖／本報系資料照片

晶圓檢測大廠精測（6510）今（30）日舉行線上法說會，由黃水可總經理說明去年度財報成果及今年度營運市況。會議中，黃水可駁斥4月15日資本市場上不當傳言傷害精測商譽，影響投資人權益，並重申，精測憑藉台灣人堅毅不屈的耐力成功建構出全球第一家All In House的測試介面廠，成為台灣唯一晶圓測試級自製MEMS探針供應商，屢獲全球國際級半導體客戶青睞，為台灣的半導體產業鏈補上關鍵探針缺口、有效預防地緣政治恐帶來的斷鏈危機。

黃水可指出，精測每年投入高營收占比的研發費用，以因應「5G為底、AI為用」的新科技時代，長期持續緊跟著半導體晶圓先進製程演進，透過自主雷射設備、製程能力，研發並製造出自主技術的MEMS探針。

黃水可說，近6年來，精測推出多款高速、大電流之混針測試解決方案，並擁有多項國際專利，繼NS系列、BR系列、BKS系列之後，即將在今年6月於全球最大探針卡SWTEST大會上發表最新SL系列探針，提供AI晶片相關客戶所需的超高速224Gbps的測試探針解決方案。

黃水可重申，事實將證明，任何不當之資本或商業手段的攻擊都不會扼殺精測自主研發前進的精神，基於捍衛股東及各利害關係人之權益，並保護企業商譽，特此聲明如下:

一、精測及相關分公司、子公司皆無檢調搜索情事。

二、精測營運、生產作業一切正常。

三、精測所有產品皆受合法專利保護。

展望未來，黃水可表示，2024年半導體產業景氣溫和復甦，來自AI手機、AI伺服器、AI電腦等AI新應用相關晶片所需之高階探針卡系列產品，精測皆已準備好，其中BKS系列探針因應高速112Gbps測試需求，於今年上半年獲多家國際級IC設計公司驗證並通過工程測試及量產; 看好AI手機、AI伺服器接下來需求動能，將在6月發表最新SL系列探針，攜手客戶朝向224Gbps超高速測試規格邁進，共同掌握新一波半導體產業成長商機。

4G AI 精測

延伸閱讀

紅潮來襲 立訊搶進輝達鏈 瞄準地表最強AI晶片商機

陸H100伺服器黑市價暴跌 市場關注是否擠壓到正常行情機制

輝達H100晶片熱度下滑 這波降溫... CoWoS產能緩解

敦泰車規晶片傳捷報 獲德國認證機構證書

相關新聞

工研院量測研發成果 獲德律、研創資本、新纖注資共創歐美科技

在經濟部產業技術司支持下，工研院新創公司「歐美科技」30日舉辦開幕記者會，以非破壞光學技術為半導體先進封裝帶來突破性的檢...

南亞科公司治理評鑑排名前5％ 第六度獲肯定

記憶體廠南亞科（2408）第六度榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5％，同時亦名列市值100億元以上的電子類上市櫃公司前10...

勤業眾信攜手玉山科技舉辦 AI科技論壇 聚焦三大議題

政府於今年三月再宣布推動「AI行動方案3.0」並擴大經費。勤業眾信聯合會計師事務所30日攜手台灣玉山科技協會舉辦「AI ...

精測自製MEMS探針再下一城 發表超高速SL系列

晶圓檢測大廠精測（6510）今（30）日舉行線上法說會，由黃水可總經理說明去年度財報成果及今年度營運市況。會議中，黃水可...

AI衝浪大時代3／AI 手機、AI PC戰火點燃 電子六哥鞏固微笑獲利曲線

AI熱潮從雲端產品（如AI伺服器）已逐步落地到終端產品，On-Device AI包括AI手機、AI PC等，戰火已經燃起，多家業者推出AI手機，微軟也在新一代PC鍵盤加入AI服務的Copilot鍵，品牌業者爭相定義AI終端，儘管持續降低PC及手機組裝比重，電子六哥同樣也寄望AI運算的終端化，為現有的終端產品帶來更好的毛利表現。

AI衝浪大時代2／輝達造浪 今年AI伺服器可望大出貨 只怕美中地緣政治來亂

市場形容輝達是台股「造浪者」，獲輝達執行長黃仁勳點名的供應鏈，無不應聲上揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。