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vivo推自拍神機V30e採用台積電4奈米製程

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
vivo推自拍神機V30e，處理器採用台積電4奈米製程。vivo/提供
vivo推自拍神機V30e，處理器採用台積電4奈米製程。vivo/提供

全球手機大廠vivo日前推出全新V30系列智慧人像旗艦，擁有手機史上最大柔光環，成功打造業界最強補光神器，更首次於V30 Pro加入蔡司光學鏡頭，甫推出便廣受消費者好評，為V系列人像旗艦再創新里程碑。vivo看準V系列的熱銷力道，再推出V30e柔光人像美拍神機，除了延續V30系列引以為傲的「柔光人像3.0」技術，更配備5000萬畫素超感光主鏡頭及搭載全台首發台積電（2330）4nm高通驍龍6 Gen 1旗艦處理器，搶攻消費者心占率。vivo V30e將於5月15日於全台官方體驗店、指定通路及遠傳電信（4904）獨家開賣，建議售價$14,990元。5月31日前搭配遠傳電信指定專案手機０元起，再享多重早鳥專屬好禮，輕鬆入手人像美拍手機！

vivo致力滿足各年齡層日常通訊影音所需，同步推出Y38 5G生活影像實力派新機，後置5000萬AF清晰主鏡頭及800萬人像補光前置鏡頭，並搭載6000mAh 44W超薄大電池，整體機身重量不到200g，卻擁有超強續航力，提供給消費者樂趣無限的影音娛樂體驗。vivo Y38 5G 於5 月1日起正式開賣，建議售價$9,990元，凡於6月30日前購機並至vivo官網登錄且通過審核者，可獲得原廠螢幕意外保固12個月乙次。

vivo V30e挑戰成為同價位最佳人像美拍神機 搭載V系列頂尖技術「柔光人像3.0」！

vivo V系列致力打造卓越的人像拍攝體驗，即將推出的vivo V30e同樣搭載「柔光人像3.0」技術，較一般閃光燈高出9倍的補光面積，柔和度更較一般閃光燈提升45倍；智慧色溫調節則可自動偵測周圍環境，提供最適合的拍攝光源，即使在昏暗的環境中也能拍出電影級人像大片。5000萬畫素AF清晰主鏡頭搭載Sony IMX882超感光元件，並搭配f/1.79超大光圈，大幅提升進光亮度，髮絲、睫毛都清晰可見。前置為3200萬畫素自拍鏡頭，結合f/2.0大光圈及AF自動追焦，並貼心內建的數十種以上美妝美顏、人像風格濾鏡、以及上百種種姿勢拍照模板，讓你隨時隨地都能自在拍出美麗瞬間！此外 V30e主鏡頭更支援4K高清錄影，搭載一鍵拍攝、一鍵成片的微影片功能，24種模板輕鬆剪輯，一機在手即可成為Vlog大師。vivo V30e同樣內建多巴胺底片相框，透過先進演算法智慧計算出最佳色彩搭配，全方位滿足Z世代攝影需求，搶攻年輕族群商機。

vivo V30e搭載全台首發台積電處理器及5500mAh大電量 超強效能 精彩無限

vivo V30e搭載全台首發台積電4nm高通驍龍6 Gen 1旗艦處理器，並搭載5500 mAh 大容量電池，支援44W極速閃充，電池耐用度可至四年，大幅緩解電池壽命使用焦慮，讓消費者無憂暢玩，盡情享受影音娛樂生活。6.78吋大螢幕配備120Hz刷新率，營造十足沉浸感，採用10.7億色AMOLED大螢幕，提供更優質的視覺享受。V30e推出「奶油白」及「可可棕」兩款新色，5月15日起正式開賣，建議售價$14,990元。凡於5月15日至5月31日於指定通路購買V30e，享價值5,500元原廠螢幕意外保固12個月乙次，再送價值$2,000元好禮。此外，為滿足更多消費者需求，凡於遠傳電信申辦指定專案，最低$0元起就能將vivo V30e帶回家！更推出舊機換新機優惠方案，凡購買vivo V30e舊換新加碼最高可折$2,000元；搭配月付599元以上資費，立即送「手機保險」2個月免費優惠。超優惠好康，千萬不要錯過！

生活影像玩家Y系列再添生力軍 Y38 5G 5/1火熱開賣 指定通路再享專屬好禮

vivo Y38 5G為提供消費者更精采的生活娛樂體驗而生，搭載6000 mAh超大電池，配備 44W極速閃充，從0%充電到50%只需要36分鐘，讓充電更快速；機身厚度僅約8mm、重量199克，展現出卓越的輕薄設計；搭配IP64級防塵防水，可防日常飛濺水及進塵，延長手機耐用度。搭載德國萊茵認證的120Hz高亮度護眼螢幕，即使在陽光下也清晰可見。此外，Y38 5G搭載高通驍龍4Gen 2八核心處理器，擁有RAM擴展技術，可額外擴充至8+8GB RAM記憶體，強大的運算能力，為玩家提供流暢的使用體驗，再也不擔心玩遊戲卡頓；Y38 5G更配備300%大音量立體聲雙喇叭，營造環繞震撼音效，宛如親臨遊戲現場、置身演唱會第一排最佳位置，影音娛樂體驗更上一層樓。

vivo Y38 5G搭載5000萬AF清晰主鏡頭，輕鬆捕捉生活中的美好片刻，800萬前置人像鏡頭內建人像補光，更擁有數種美妝效果可隨意切換，使的皮膚色調更柔和，即便光線不足，也能拍出細節滿滿的人像照。Y38 5G鏡頭採用與高級腕錶相同的太陽紋錶盤鏡頭環設計，展現細緻質感。vivo Y38 5G提供兩種新色，波光粼粼的「海洋藍」及沉穩耐看的「墨綠色」，將於5月1日起於各大指定通路熱烈開賣，遠傳電信獨家贈送行動裝置手機保險2個月及舊換新加碼折$1,000元，購機後至vivo官網活動頁完成登錄，享原廠螢幕意外保固12個月乙次。

4G vivo 光學鏡頭

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