前進新加坡設12吋廠？世界董座方略：需四要素完備才會「上馬」

世界先進因應地緣政治風險採行海外設廠成為今日法說會法人關注焦點，世界董事長方略表示，由於世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，在客戶及未來產能持續擴充的大方向下，公司確實有必要積極朝新設12吋晶圓廠著手 ，目前公司也積極評估中，因12吋晶圓廠投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，公司才會正式「上馬」付出行動。

對於設廠地點，雖然方略仍閉口不透露確實投資地點，但也透露新加坡和台灣確實都是很好投資12吋的地點。

方略表示，新加坡也是眾多拉攏具備興建晶圓廠經驗廠商前往投資的區域之一，當地政府在政府在行政府效率和人才準備，也做了很好對應措施，至於政府提供什麼補貼他不便評論，但他回應法人詢問未來投資方式不排除採合資方式進行，並首度表態：「歡迎有合作夥伴加入投資行列！」

方略強調，世界的股利政策將採取穩定成長的策略，未來即使新設12吋晶圓廠，股利穩定成長的策略不變。

世界並強調，未來將持續嚴格評估產能擴充及管控成本，今年資本支出維持首度提出的38億元，相較去年同期的76億元，態度維持保守。