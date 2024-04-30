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Microchip 推新32位元 MCU 強化資安等級

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

Microchip Technology宣布推出新型PIC32CK 32位元微控制器（MCU）系列。該系列整合了硬體安全模組（HSM）子系統和具有TrustZone 技術的Arm Cortex -M33核心，可協助隔離並確保設備安全。

PIC32CK SG是市場上首款將HSM的強大安全性與基於硬體的安全許可權環境TrustZone技術相結合的32位元元件。Microchip針對中階MCU的最新創新為設計人員提供了符合最新網路安全要求的高性價比嵌入式安全解決方案。

內建的HSM為身份驗證、安全除錯、安全啟動和安全更新提供了高水準的安全性，而TrustZone技術則為關鍵軟體功能提供了額外的保護。HSM可加速各種對稱和非對稱加密標準、真正的亂數產生和安全金鑰管理。

Microchip的PIC32CK MCU支援ISO 26262功能安全和ISO/SAE 21434網路安全標準。為了提高靈活性和成本效益，PIC32CK MCU系列提供了多種選項，可根據最終應用的要求調整安全級別、記憶體和連接頻寬。選項包括高達2MB的雙面快閃記憶體和512 KB SRAM，以及10/100乙太網、CAN FD和USB等各種連接選項。

Microchip MCU32和 MPU32業務部副總裁Rod Drake表示，新出現的要求使得大多數物聯網設備必須具備安全性。PIC32CK為中階微控制器應用提供了高水準的基於硬體的安全性，進而實現了成本效益。Microchip的工具生態系統和安全專業知識有助於客戶應對新要求的複雜性，並為客戶產品提供生命週期支援。

快閃記憶體 控制器

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