中華電信：將持續致力成為遠超兆元市值的頂尖科技企業集團

中華電信股東會年報今出爐。董事長郭水義在致股東的營業報告中指出，展望未來，因應全球ESG 永續發展、產業轉型趨勢及對齊國家宏觀政策，經綜合分析外部產業環境與內部核心優勢，中華電信將善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四項公司豐富資產，達成為利益關係人創造價值的使命，並秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，邁向公司三大願景，也就是成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團。

他指出，去年電信產業整併，重回三家電信業者態勢，中華電信機會與挑戰中，營收獲利連年成長超越財測高標、登六年新高。

去年中華電信營收2,232 億元，歸屬母公司業主淨利達369.2億元，每股盈餘達4.76 元。擁有主流頻段（6GHz 以下頻段）最大頻寬、全國行動基地台數最多、以及電信業最大行動數據容量的優勢。到2023年底，行動用戶數達1,313.8 萬，整體5G用戶數超過300萬，行動客戶數市占達37.6%，行動營收市占達40%。特別是整體台灣行動用戶數於2023年呈現淨減，但中華電信在市場整併過程中，月租型行動用戶數逆勢增加，全年的每月客戶數年增率皆正成長。

在固網寬頻部分，2023年，中華電信的300Mbps 以上高速產品躍升為固網寬頻主流，客戶數年增32.4%。另一

方面鼓勵低速客戶升速。到2023年12月，固網寬頻ARPU達783 元，年增1.1%。未來將持續優化客戶結構，提供客戶Gbps 高速服務，並鼓勵客戶升速，也讓ARPU 持續成長。

個人家庭部分，除了行動與固網寬頻業務持續成長外，持續投資內容，包括轉播世界棒球經典賽、成都世界大學運動會、杭州亞洲運動會等熱門賽事，凝聚全國觀眾對運動賽事的熱情。IPTV/MOD 與Hami Video 客戶數不斷創新高，維持全台灣最大影音平台的地位。去年則成立「中華數位文創管理顧問公司」，布局文化創意產業，加大對內容產製的投資。

在企業客戶耕耘上，以人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲端及資安（Cloud and Cybersecurity）等技術發展為不同行業別發展資通訊解決方案。去年整體資通訊營收年增率有近雙位數成長，主要由IDC/雲端、資安與AIoT 三大應用服務，以及5G 企業專網等新興服務帶動，成功在數位轉型浪潮中持續賦能百工百業，深獲客戶肯定。未來將持續結合集團力量，深耕關鍵企業客戶，並藉由廣結盟，擴大數位生態圈，進一步推升成長動能。

中華電信去年在美國紐約證交所發行美國存託憑證（American Depositary Receipt）屆滿20 週年，成立日本子公司亦屆滿15 週年，並跟進台商在國際市場與當地策略夥伴發展業務，包括在日本、泰國、波蘭等地發展新興業務。今年將藉由設立子公司，複製海外成功經驗，衝刺歐洲業務。

他重申，去年中華電信通過SBTi 近程目標審查，進一步承諾長程淨零目標，同時以2040 年100%使用再生能源獲准加入RE100，為達目標，提升再生能源採購目標至每年6,900 萬度；為即時掌握全公司電力數據，推動「環境與能源集中監控中心」開發，並納管所有4G與5G 的基地台及機房設備；為使完整掌握集團碳排放情形，溫室氣體盤查與認證擴及至集團子公司範疇一及二；為落實碳排放有價化，導入內部碳定價及碳費基金制度，以鼓勵科技減碳及節能創新作為；此外，參與臺灣碳權交易所成立後之首批碳權交易，後續將依照公司產品碳中和規劃，適時參與碳權交易市場；因意識到企業對生物多樣性的責任，積極承諾2030 年達到淨正向影響及無淨毀林，並擴大植樹造林計畫。