台積電權重太高 牽動美國窄基指數

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

權王台積電（2330）今年以來持續在台股上演「一個人的武林」，截至昨（29）日的90天內已有逾半交易日，占台股權重均突破三成，觸碰美國商品交易法的窄基指數門檻。期交所表示，昨天已經向美國商品交易委員會（CFTC）提出申報。

期交所強調，即便向CFTC提出申報台積電觸碰窄基指數門檻之後，仍然有三個月的觀察期，才會確定是否改列窄基指數。就以往的經驗來看，對台股期現貨表現不至有太大影響，期交所對此平常心看待，也請投資人不用擔心。

美國商品交易法明定，海外廣基指數期貨若單一成分股占指數權重連三個月中有超過45個交易日逾三成，會被認定為「窄基指數期貨」、撤銷CFTC交易許可，但會給三個月過渡期，自公告三個月後開始禁止美國境內投資人交易該期貨。

因外資投資台股現貨，多會買台指期貨做避險，美國此規定是認為，因單一成分股占比過高，會削弱台指期貨避險效果且風險太高。

截至昨天已有50個交易日，當中有45個交易日超過三成。

台股 期貨 美國

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