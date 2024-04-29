全達結盟威剛科技 搶攻電動車充電商機

全達（8068）29日宣布引進策略投資夥伴威剛科技，攜手完成全達子公司「達拉電能股份有限公司」首次對外募資。

達拉電能為全方位電動車充電解決方案供應商，創新結合固定式快充樁與E-HERO移動充電機器人，前者於專用車位持續供給服務，後者則機動前往非專用車位進行充電。不僅提升充電站服務能量，更縮短電動車主等待時間，大幅提高充電站營運效率。達拉電能自研DARA GO電動車主專用APP與DARA CLOUD充電服務管理系統，採用全球通用OCPP通訊協定，可快速整合電動汽車與充電設備資訊，並計劃於今年第三季上線OPEN API，加速與充電資訊聚合者、道路救援業者、零售業者的合作，為電動車主提供更加多元、便捷的服務。

記憶體模組大廠威剛科技（3260），近年持續採取多角化經營策略，積極布局綠能產業並看準移動市場商機，研發商用電動三輪車及電動車動力系統，外銷海外。此次，威剛科技投資達拉電能，正式跨足電動車充電產業，未來雙方將在充電場域與儲能櫃等領域展開多方面合作。另外，威剛科技於台灣北中南地區擁有數個零售與文藝場館，包括桃園圖書館總館、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，並拿下台中流行影音中心營運轉移(OT)最優申請人資格，將為達拉電能增添新的服務地點和龐大市場機遇，透過結盟發揮雙方優勢，加速充電站點建置及市場拓展。

全達國際於26日董事會通過達拉電能現增案，威剛科技將投入3,000萬元，取得達拉電能40%股權。增資後，達拉電能資本額將達7,500萬元，全達持股60%。達拉電能計畫於2024年建置39個快充站，共配置132支快充槍，可望躋身台灣前五大充電站運營商之列，提升台灣電動車充電服務能量。