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台法科學研究會議登場 強化半導體等6領域合作

中央社／ 台北29日電

2024年台法科學研究會議今天登場，將針對半導體與量子等6大領域，討論具體合作議題。國科會主委吳政忠指出，台法科研合作發展逾30年，已建立完整補助機制；法國高等教育暨研究部長荷泰佑也表示，法國加碼投資科研創新，台灣正是關鍵合作夥伴之一。

台灣和法國去年11月23日簽署科學與技術合作協議（STC），協議中列出6大重點領域，包括半導體與量子、生醫、綠能減碳、AI資安、太空及海洋，也列出雙方將定期共同召開台法科學研究會議。

2024年台法科學研究會議於4月29日至30日在台北舉行，吳政忠、法國高等教育暨研究部（MESR）研究與創新總司長居希（Claire Giry）與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris），出席大會開幕式進行致詞，法國高等教育暨研究部長荷泰佑（SylvieRetailleau）、台灣駐法國代表吳志中也以預錄影片方式致詞。

吳政忠表示，感謝居希親率代表團一行近30人來台出席這次會議，法國是歐洲國家中，與台灣科研合作交流最緊密的夥伴之一，雙邊科研關係發展迄今超過30年，而國科會與法國在台協會及相關科研機構，簽署多項雙邊合作協議，建立完整科研補助機制。

荷泰佑指出，法國加碼投資科研創新，台灣正是關鍵合作夥伴之一；這次會議規劃是在吳政忠近期訪法時討論的，而法國訪團由科研政策、資源配置到研究機構及大學的人員所組成，正是法國科研生態系的組成。

居希對國科會籌劃本次會議表達謝意，並希望藉此讓台法未來在6大重點領域能有更多的合作。吳志中及龍燁也分別在致詞中，表達對於台法科研合作的期待，並希望藉此讓雙方未來的關係更加緊密。

國科會指出，法國訪團除居希外，也包含法國國家科學研究院（CNRS）、法國國家健康與醫學研究院（Inserm）、法國國家研究總署（ANR）及法國原子能暨替代性能源署（CEA）等研究機構及6大領域科研專家。

國科會表示，在今天上午辦理的大會開幕式中，邀請法國總統科學委員會人社顧問薩里奧（Pierre-PaulZalio），及國科會科技辦公室副執行秘書林明仁進行專題演講，並就人工智慧、半導體應用以及台法30年合作成果辦理3場專家對談。

國科會指出，今天下午將就重點合作領域辦理分場會議，討論後續合作議題；明天上午將進行總結會議，彙整各領域的具體合作議題，作為雙方未來合作方向參考。

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