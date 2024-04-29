面板雙虎開發新技術 壯大客戶群

台積電（2330）總裁魏哲家日前釋出下修全球車用晶片市場展望，由原本預期成長轉為衰退，惟面板雙虎仍逆勢突圍，今年車用業務有望繳出歷史新高佳績，關鍵在於即便全球車市總銷售量不佳，但每輛車導入更多的面板應用，使得車用面板需求呈現倍數成長，雙虎搶搭商機，不僅持續開發新技術，友達（2409）更透過併購壯大車用客戶群。

業界人士分析，AI與物聯網加速智慧座艙朝第三空間發展，促使車用顯示器朝大尺寸創新發展外，也拓展出更多元豐富的人機互動應用，如看電影、線上購物、視訊通話等附加服務價值，引動更多的面板需求。

全球智慧車規模持續擴張，成為各產業發展的主戰場，座艙智慧化更成為未來車廠的致勝關鍵。雙虎紛紛偕子公司於智慧座艙市場布重兵，搶攻此一提供系統解決方案的兵家必爭之地。

台灣顯示器聯合總會（TDUA）秘書長、工研院電光所副所長李正中表示，全球汽車電子產值高達4,000億美元，台灣含面板廠友達、群創2023年才締造新台幣4,000億元產值，顯示台廠進軍車電市場仍有很大的市場潛力。