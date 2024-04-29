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台積電年度總業績 拚千億美元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

隨著全球雲端科技大廠加碼AI相關投資，順勢帶動AI相關晶片製造需求穩步成長，若AI動能不墜，將成為之後助攻台積電（2330）年度總營收邁向千億美元（逾新台幣3.25兆元）目標的關鍵之一。

法人原先估計，台積電2023年營收即可挑戰千億美元，是全球純晶圓代工廠首例，惟2023年市場結構調整，使得相關目標可能要遞延到2025年至2026年才會達陣，AI晶片製造更是扮演主要引擎。

台積電已於4月的法說會上修AI訂單能見度至2028年，公司同步積極強化內部接單動能，不僅先進製程持續推進，先進封裝、矽光子相關應用也同步加足馬力。

另一方面，法人預期，台積電蓄勢挑戰總營收千億美元的里程碑之際，下一階段中長期動能除了持續升級台灣製程，更重要是海外新廠開始加入貢獻營收，包含2024年日本熊本晶圓23廠第一座廠量產、2025年美國鳳凰城晶圓21廠首座廠開始生產等，都是助攻台積電挑戰下一階段業績大成長的要角。

台積電為全球晶圓代工龍頭，研調機構集邦科技（TrendForce）統計，台積電2023年全球晶圓代工市占率約60%，預期2024年市占率可望提升至62%。

台積電 晶圓代工廠

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