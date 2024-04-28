黃仁勳預測人形機器人將成主流 六月抵台演講分享AI新知
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文／陳宣懿
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，將再度造訪台灣，這次會出席2024台北國際電腦展COMPUTEX，雖然他今年不會在電腦展開幕典禮上致詞，但他6月2日會在台大綜合體育館演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。此外，輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，與客戶、生態系交流，探索製造業等領域，進行20多個專題討論。《網路溫度計DailyView》分析過去三天，網友關注黃仁勳的哪些動向。
黃仁勳親送首台DGX H200伺服器 象徵與Open AI緊密合作
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/04/23～2024/04/25）統計調查，黃仁勳近三日探索概念，出現「Open AI、親自送貨、開金口、看好機器人未來」。黃仁勳才化身送貨員，親手將第一台DGX H200伺服器，交付給Open AI執行長奧特曼。外界解讀此舉象徵兩家公司在AI產業的緊密合作關係，對於OpenAI下一代AI模型的研發工作，也具有重要意義。
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黃仁勳開金口 預測人形機器人成主流、製造成本低
黃仁勳近日在美國舉行的CadenceLIVE Silicon Valley 2024上開金口，他預測未來「人形機器人」將成主流，這可能是所有人在不久的將來都要製造的設備，且製造成本可能比人們預期的還要低。有網友表示，「期待未來的科技發展」、「我需要一台摺衣服機器人」、「老了可以買一個來當看護」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月23日至2024年04月25日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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