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工研院3大節能策略奏效 2年電費省逾3000萬元

中央社／ 新竹26日電

工研院致力節能減碳，採取「聰明用電」、「節能好幫手」、「綠能新科技」3大節能策略，2022年及2023年皆節電4%，2年累計省下電力達900萬度，估計節省電費新台幣3150萬元。

工研院行政處處長蔡禎輝表示，節電的第一要務是盤點現況並管理控制，就是「聰明節電」的策略。工研院運用自行開發的「能源資訊平台」，將用電資訊透明可視化、跨系統整合管理，以追蹤各館用電狀況、發覺異常並即時調度處理。

蔡禎輝說，透過能源資訊平台可獲得用電尖離峰模型，轉移耗電實驗研究行為於非尖峰時段，盤點設備使用率，時段停用或撤除低使用率的公用設施、電器，並透過數據資訊分析，在放假期間設定用電設施、電器為節能模式。

工研院還導入人工智慧電力感測器，配合電盤內迴路或設備上安裝，可感測細部用電資訊，揭露建築中80%以上的未知用電；如監控冰水機、馬達設備、水塔等長期運轉設備用電量，有助於評估設備能耗，更換為高能效設備。

蔡禎輝指出，在「節能好幫手」策略方面，工研院北、中、南院區陸續將空調系統汰換為磁浮冰水機。工研院同時持續發展「無油磁浮壓縮機與冰水機」、「低碳無油壓縮機與冰水機」技術，並偕同14家台灣廠商，打造全自主生產的磁浮離心式壓縮機與冰水機供應鏈。

在「綠能新科技」策略方面，蔡禎輝說，工研院在院內導入自行研發綠能技術，打造創新綠能科技示範場域。工研院於改造中的花蓮東部產業服務中心「Omega Zone」導入多樣態太陽光電及儲能系統。

工研院並設立減碳基金，將15%基金用在公共區域減碳，85%基金用於各單位的減碳措施，舉辦低碳綠色生活節、創新綠點子競賽等活動，提升員工減碳意識。

工研院 減碳 綠能

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