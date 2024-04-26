三大節能策略奏效！工研院2年省超過3,000萬電費

面對氣候環境劇變，工研院長期深耕節能減碳，以「聰明用電」、「節能好幫手」、「綠能新科技」三大節能策略切入，從2022至2023年，連續2年，每年節電4%，累計省下電力達900萬度，換算電費估計省下3,150萬元。搭配工研院推行設立減碳基金進行耗能設施汰換及低碳綠色生活節等減碳行動，成為科技節能的實驗場域，落實組織節能永續發展。

工研院行政處處長蔡禎輝表示，節電的第一件事就是盤點現況並管理控制，也就是「聰明節電」的策略。工研院運用自行開發的「能源資訊平台」（Energy Information Platform；EIP）」覆蓋院區，將用電資訊透明可視化、跨系統整合管理，以追蹤各館用電狀況、發覺異常並即時調度處理。透過EIP平台可獲得用電尖離峰模型，轉移耗電實驗研究行為於非尖峰時段，盤點設備使用率，時段停用或撤除低使用率的公用設施、電器；透過數據資訊分析，在放假期間設定用電設施、電器為節能模式，為全院省下數十萬度電。工研院亦導入自行研發的人工智慧電力感測器（Power Tab），配合電盤內迴路或設備上安裝，僅須貼附著電線即可非侵入式感測細部用電資訊，揭露建築中80%以上的未知用電;又如監控冰水機、馬達設備、水塔等長期運轉設備用電量，易於評估設備能耗，更換為高能效設備，助力達到2050淨零排放目標。

第二個策略是導入「節能好幫手」，例如工研院將空調系統汰換為磁浮冰水機，正是節電的關鍵。蔡禎輝指出，臺灣工商業用空調設備占全國總耗電的8%，工研院總用電量中，空調相關用電就占到40%。為節能減碳，工研院從2009年開始發展磁浮離心冰水機。相較於傳統冰水機，磁浮離心冰水機可節電40%以上，搭配變頻控制運轉兼顧舒適與省電，已陸續導入工研院北中南院區，2023年度節電達142萬度，成效斐然。同時工研院持續發展「無油磁浮壓縮機與冰水機」、「低碳無油壓縮機與冰水機」關鍵技術，並偕同14家臺灣廠商，打造全自主生產的磁浮離心式壓縮機與冰水機供應鏈，提高國產冰水機的國內市占率，截至2023年底，國產冰水機國內市占率從2021年的6.5％成長到近20％，幫助產業掌控淨零時代新商機。

第三個策略是「綠能新科技」，工研院在院內導入自行研發綠能技術，打造創新綠能科技示範場域。以工研院改造中的花蓮東部產業服務中心「Omega Zone」為例，導入最新規格PERC M10 PV板材、多樣態太陽光電系統的場域需求搭配儲能系統；耐候隔熱節能塗料僅0.01公分厚度，可以讓室內降溫2－4℃，節省空調用電10%以上；創新低碳節能吊扇技術，掌握完整的馬達結構與製程、電控等專利共19件，可減碳78％，是全球最低碳排、最高效率的吊扇，並獲全球首例吊扇碳足跡減量標籤（Carbon Label）。