輝達交貨OpenAI 鴻海吃補 首台DGX H200伺服器產品效能升級

外電報導指出，OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，輝達（NVIDIA）對公司交付全球第一台DGX H200的人工智慧（AI）伺服器，隨著輝達新一代AI伺服器陸續交貨，主力供應商鴻海（2317）受惠最大，並將帶動雲端網路部門業績大幅增長。

鴻海早在2017年開始就與輝達合作開發伺服器，推出全世界第一台AI伺服器HGX1。OpenAI創立時，有一張照片就是輝達創辦人暨執行長黃仁勳送了一台「簽名版」AI伺服器給馬斯克，是鴻海與輝達共同研發的第一代AI伺服器，顯見雙方合作已久，關係非常密切，布羅克曼發布了一條推文，包括阿特曼、黃仁勳與布羅克曼的合影，前方是首台交付的DGX H200。

輝達DGX H200 AI伺服器

DGX H200的設計目的是通過使用輝達定製的NVLink Switch（鴻海代工），繞開InfiniBand（伺服器與儲存器之間的互聯標準）和乙太網路等傳統標準連接的局限性，為最大工作負載提供最大輸送量。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海攜手輝達合作AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台，應在上半年看到進展。法人認為，隨著生成式AI應用持續擴大，可望帶動鴻海在輝達新一代伺服器出貨量逐步增長。

輝達去年5月發布全新一代DGX GH200 AI超級電腦，是首款將Grace Hopper超級晶片搭配在NVLink Switch使用的超級電腦。將256個Grace Hopper超級晶片連接成一個超大型、1-Exaflop、144TB GPU的巨型模型，用於驅動生成式AI、推薦系統和資料分析。今年輝達GTC大會，更進一步發表全新的GB200 AI伺服器。黃仁勳表示：「生成式AI、大型語言模型和推薦系統，是推動現代經濟發展引擎。DGX GH200 超級電腦集輝達各項最先進的加速運算和網路技術於一身，以拓展AI的發展」。