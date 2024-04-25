2024 Touch Taiwan 默克主打車用面板、AR/VR、MicroLED等材料創新

德商默克集團今年以在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案，展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品，呈現默克在顯示器材料和先進技術發展上的前瞻性，並主打推動視聽體驗、車用顯示器、AR/VR、Micro-LED等領域的發展，也強調與合作夥伴共同推動數位化生活與創新顯示器技術的永續發展。

電子科技事業體顯示器科技方案執行副總裁Damien Tuleu表示：「默克是全球顯示技術與解決方案的尖端材料提供者，擁有356年的歷史，在液晶技術的研發領域已投入超過 135 年，而在光阻領域亦有 70 年的經驗。在如此深厚的基礎上，我們仍持續追求突破科學和科技的極限，探索更多顯示材料的創新應用，例如使液晶能以各種不同的樣貌呈現在更多元的互動顯示介面、應用需求及場景中，進而實現未來趨勢的可能性。」

台灣默克集團董事長李俊隆表示：「默克以永續的精神，致力推動數位化生活的進展。從源頭的產品開發，研發人員便採用幫助實踐永續的材料與設計。默克更以大數據分析，提升產品品質與良率，減少浪費，並導入數位科技，實現無紙化生產。所生產的產品，在客戶端或能幫助簡化面板生產步驟，或能提升面板生產良率，抑或是幫助終端產品更節能。默克始終與客戶緊密合作，促進技術與永續再升級。」

默克今年展出一系列兼顧高解析度與節能的尖端液晶材料，從高透光率的C-PS-VA (Chiral Polymer Stabilized Vertical Alignment) 技術、節能環保的SA-VA (Self-Aligned Vertical Alignment) 技術，到具有節能、高色彩飽和及高透光率等特性的UB-FFS (Ultra Brightness Fringe Field Switching) 液晶材料，為顯示器產業帶來全方位的材料解決方案。