和碩董事長出席 ESG 國際論壇 童子賢：電力需要黃金組合

和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢昨（24）日指出，為了讓台灣電力有保障，溫室氣體排放也可獲得控制，現代電力供應需要「黃金組合」，包含一部分核電、綠能和燃煤，台灣可以考慮比照美國等先進國家，把核電比例提升到20%或25%。

童子賢昨日出席「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇」，媒體問及對準經濟部長郭智輝、核能及核三廠延役等議題，釋出上述看法。

針對核三廠是否延役，童子賢表示，台灣如果要勇敢面對地球暖化的議題，扮演地球村好成員的話，免不了要借助綠能跟核能，基於此，他贊成核三廠延役。童子賢重申，自己不是擁核者，只是認為核能幫助「綠」。他說，綠能的理想非常好，但綠能是一種間歇性能源，如果過度依賴太陽能發電，可能會發生間歇性供電和停電。

童子賢強調，綠能必須搭配一部分基本負載發電，如果大量使用天然氣，不僅成本昂貴，也可能受到天然氣運輸中斷的影響，且天然氣儲存量無法長達三個月或六個月，但煤與核能可以。童子賢分析，為求取效率、環保及各方面的平衡，「我把這樣的平衡叫做黃金組合」，包含一部分核電、一部分的綠能和一部分的煤，可讓空氣汙染大幅下降、成本大幅下降，基載電力也有保障，但又不至於太依賴單一項目發電。

童子賢昨日形容，AI就像電動車一樣蓄勢待發，「像早上8、9點的太陽，還充滿著希望。」他預言，當未來有天AI無所不在的時候，相信AI產業又會比現在成長好幾倍。