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友達、群創攻車用市場 看好MicroLED技術普及

中央社／ 台北24日電

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，併購BHTC後，今年車用市場營收仍可維持兩位數成長；看好微發光二極體（MicroLED）車用面板10年後成為普及商品。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，彭双浪在記者會指出，微發光二極體面板可避開液晶面板（LCD）、有機發光二極體（OLED）面板缺點，卻可保留優點。雖然微發光二極體面板目前價格太貴，但以每兩年模組成本降一半的情況推論，未來價格將具競爭力。

對蘋果智慧手錶不採用艾邁斯歐司朗（AMSOsram）研發的微發光二極體技術，彭双浪認為，蘋果仍可採用其他廠商開發的微發光二極體技術，台廠更有機會。

群創光電總經理楊柱祥今天也在智慧顯示展指出，微發光二極體（MicroLED）面板約100吋要價10萬美元，實在太貴，未來價格可望降低到市場可接受程度，看好車用及大尺寸電視市場。

不過，群創除看好微發光二極體面板前景，並在未來3至5年可望取得車廠認證之外，也推出技術門檻相對低的主動式迷你發光二極體（AM miniLED）顯示技術（非背光應用），更在展場秀出拼接超大型顯示器及5大座懸掛式360度外側圓形環AM miniLED可撓式柔性顯示器。

友達除深耕顯示器技術，包括產能提供，多元化應用，切入智慧移動商機。友達、群創均強調，參與這次智慧顯示展不只秀技術，更要凸顯技術在各種產品的應用成果。

友達總經理柯富仁強調，友達不只是單純的面板廠，從顯示角度出發跨不同行業，以顯示技術為核心，跨到智慧移動，前瞻顯示多元應用，垂直場域高值化解決方案，並攜手產業鏈開拓微發光二極體、零售教育醫療及場域整合。

柯富仁說，友達20年前做車後市場，7、8年前才開始做車前市場，現在不但做車前市場，更屬於主力市場。

他表示，友達併購BHTC之後，今年第2季開始在財報認列其營收、獲利，以友達去年車用產品營收占比約17%，金額約431億元；BHTC去年營收約近200億元，兩家公司加起來營收約630億元，假設當時兩家公司已合併，則車用市場營收占整體營收約24%。

群創統計，去年車用產品營收約400億元，今年可望有兩位數比率的成長，挑戰500億元。

二極體 營收 車用面板

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