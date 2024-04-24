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邁向零碳路徑確定 鴻海淨零目標獲SBTi批准

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
邁向零碳路徑確定 鴻海淨零目標獲SBTi批准。鴻海／提供
邁向零碳路徑確定 鴻海淨零目標獲SBTi批准。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）永續推動再獲國際認證機構肯定！24日宣布集團淨零（Net Zero）目標正式獲科學減碳目標倡議組織（SBTi ）批准，成為台灣高科技硬體設備產業中，第三家獲得SBTi批准的企業，這也是鴻海近期暨獲得全球組織碳揭露計劃（CDP）評級提升外，另一項國際肯定。

鴻海身為全球電子科技業的領導者，支持《巴黎氣候協定》中，將氣溫升幅限制在1.5˚ C之內的目標，2020年即提出目標2050年實現價值鏈淨零排放，並且作為集團三大氣候目標之一。鴻海在2023年近期（Near Term）目標獲SBTi批准後，推動淨零目標路徑的腳步不停歇，日前淨零目標也正式通過SBTi批准，成為台灣高科技硬體設備產業第三家、台灣第七家淨零目標獲得SBTi批准的企業。

鴻海在2020年承諾淨零排放後，積極採納SBTi等機構制定的嚴格標準，透過科學基礎方法，制定氣候行動目標，更進一步擬定淨零碳排放路線圖。我們的零碳排放路徑，優先自身運營減碳（≥3%），自建廠內可再生能源電站（≥5%），優先自身運營減碳後再結合其它減碳策略，如導入再生電力（≤82%）和碳匯及負碳技術（≤10%）等，積極落實各種行動方針向淨零目標前進。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，「作為全球最大科技製造與服務商，我們深知氣候變遷對全球的影響以及將全球升溫控制在1.5°C內的重要性，我們始終堅持『綠色智能，循環經濟』的環境發展策略，此次獲得SBTi的批准，對鴻海是邁向2050淨零排放的重要里程碑，在零碳目標的推動和指引下，鴻海發布淨零碳排路線圖，透過具體的行動方針，落實減碳的努力、決心、雄心。減碳目標跟路徑獲肯定也能激勵團隊不斷努力，採取科學的行動實現2050淨零排放」。

近年來，鴻海持續透過運營減碳（能效提升、製程改善、原材料循環使用等）、自建可再生能源電站（廠內屋頂、地面車棚頂太陽能建設等）、綠電採購以及綠證購買和投資（設立綠能開發基金加大可持續環境的投資）等等手段和行動策略減少碳排放。與此同時，集團也採取國際公認的碳核查標準，進行範疇一、二、三全面碳盤查，為科學設定減排目標及路徑奠定堅實基礎，持續檢視與強化目標，建立符合國際倡議的減量目標與機制。

鴻海淨零目標已於今年4月獲得批准，預計於5月9日公布，SBTi批准鴻海的淨零目標如下：

總體淨零目標：鴻海承諾到2050年實現整個價值鏈的溫室氣體淨零排放。

近期目標：鴻海承諾到2030年，將範圍1、2和3的溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎上減少42%。

長期目標：鴻海承諾到2050年，將範圍1、2和3溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎上減少90%。

減碳 碳排放 鴻海

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