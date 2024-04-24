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鴻海淨零目標獲SBTi批准 台灣企業第7家

中央社／ 台北24日電

鴻海積極邁向淨零碳排，今天下午宣布集團淨零（Net Zero）目標，正式獲科學減碳目標倡議組織SBTi（Science Based Targetinitiative）批准，是台灣高科技硬體設備產業第3家、台灣第7家淨零目標獲得SBTi批准的企業。

鴻海透過新聞稿指出，2023年集團的近期（NearTerm）目標獲SBTi批准後，接著淨零目標在今年4月也獲得批准，預計5月9日公布，鴻海支持巴黎氣候協定，將氣溫升幅限制在1.5˚C之內的目標，2020年鴻海提出目標2050年實現價值鏈淨零排放，並且成為集團三大氣候目標之一。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，鴻海堅持「綠色智能，循環經濟」的環境發展策略，此次獲得SBTi批准，對鴻海邁向2050淨零排放來說，是重要里程碑。

鴻海表示，SBTi批准鴻海的淨零目標，包括總體目標鴻海承諾到2050年實現整個價值鏈溫室氣體淨零排放；近期目標鴻海承諾到2030年，將範圍1、2和3的溫室氣體絕對排放量，在2020年的基礎上減少42%。

在長期目標，鴻海承諾到2050年，將範圍1、2和3溫室氣體絕對排放量，在2020年的基礎上減少90%。

鴻海指出，集團持續透過營運減碳、自建再生能源電站、綠電採購以及綠證購買和投資等方式和行動，減少碳排放，採取國際公認的碳核查標準，進行範圍1、2、3全面碳盤查，建立符合國際倡議的減量目標與機制。

根據資料，鴻海三大氣候目標包括遵守廠區當地政府的國家自定貢獻（NDC）或碳排政策、2050年之前實現溫室氣體淨零排放、回應氣候行動CA 100+（Climate Action 100+）指導委員會提出的三大目標並採取行動。

SBTi是全球性的溫室氣體減排倡議組織，支持企業和金融機構根據最新的氣候科學，制定積極的減排目標，協助在2030年之前，將全球經濟的排放量減半，並在2050年之前實現凈零排放。

減碳 鴻海

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