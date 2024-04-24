台灣引百種替代技術 國科會：動物實驗平均有望減6成

今天是世界實驗動物日，國科會指出，國內依法規要求進行的動物實驗，約占動物實驗總量10%，目前以化學品、農藥等已推動的102種替代測試方法來看，和傳統方法比較，若採納相關替代技術，平均可減少60%到80%的動物實驗。

4月24日是世界實驗動物日，為表達對實驗動物的感謝、回應動物實驗減量的國際趨勢，國科會今天舉辦「台灣動物實驗替代科技跨部會平台」推動成果記者會。

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠致詞時表示，許多藥品、農藥、化妝品上市之前必須經過一些動物試驗，做太多是對不起動物，不做又無法保證產品的安全性，因此政府於2022年10月成立跨部會平台，致力達成動物實驗3R，即Replace（取代）、Reduce（減量）、Refine（優化），台灣已是先進國家，有義務往此方向前進。

吳政忠指出，這一平台是由國科會、農業部、環境部、衛福部、教育部、經濟部及中研院等7個政府的單位共同推動，從科技、法規、人才面著手，其中替代科技方面，可借助半導體晶片優勢，加上生成式AI浪潮，結合生醫、農業、動物相關的DomainKnowledge，為台灣布局一項新興重要產業。

吳政忠進一步表示，動物實驗替代科技的發展主軸除了保護動物，也是在闢建一條生醫研究與新藥開發路徑，提高臨床前試驗及藥物測試的效率，對接未來精準健康需求，「我會把這個傳承下去給新接任的主委（吳誠文），禮拜一他已經跟我們聊過」，科技預算一定要繼續大力支持，為生醫產業商機、動物保護創造雙贏局面。

國科會副主委陳儀莊則表示，國科會「台灣動物實驗替代科技計畫」期程為2024年至2027年，目前規劃每年經費新台幣2億元左右，跨部會將一起努力。

國家實驗動物中心主任秦咸靜指出，台灣動物實驗替代科技跨部會平台是全球唯一涵蓋3R的跨部會推動機制，在建立替代方法應用上，農業部、環境部、衛福部針對農藥、化學品、化妝品，已在法規中導入102種替代測試方法，平均可減少60%到80%的動物實驗。

秦咸靜舉例，比如運用人類仿生皮層，取代實驗兔，進行皮膚刺激性及腐蝕性試驗；以及農業部建立「新穎皮膚過敏性評估平台」，運用AI電腦模擬結合人體細胞，進行試驗，不需要犧牲任何一隻動物，且花4天就可把農藥化學品的毒性、風險評估出來，與傳統作法相比，在動物犧牲數量方面、減量達100%，試驗期程則縮短逾8成。

與會的國立成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授王應然指出，當特定化學品的年度使用量到一定規模時，政府會要求提供相關資料，包含皮膚刺激、腐蝕、過敏性，以及致癌試驗，過往都用動物實驗，現在成大攜手約25家業者啟動碳化矽（半導體晶圓主要原料）專案，組成聯盟，透過資料共同登錄，避免重複實驗，達到實質減量。