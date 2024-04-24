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生成式AI商機有多大？ 高通引用麥肯錫報告估很快達到7.9兆美元規模

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰指出，生成AI將在各種邊緣端快速擴展，他引用麥肯錫的報告，強調將會很快達到7.9兆美元的規模。 記者簡永祥/攝影
高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰指出，生成AI將在各種邊緣端快速擴展，他引用麥肯錫的報告，強調將會很快達到7.9兆美元的規模。 記者簡永祥/攝影

全球生成式AI市場正蓬勃發展，由DIGITIMES主辦的AI EXPO今年在台北花博開展，DIGITIMES發布最新《AI Special Report》指出，全球生成式AI市場規模將快速成長，由今年的400億美元，在2030年將成長至1.5兆美元。但高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰在專題演講時指出，生成AI將在各種邊緣端快速擴展，他引用麥肯錫的報告，強調將會很快達到7.9兆美元的規模。

劉思泰強調，由於邊緣端透過異質整合技術，導入整合可支援生成式AI的NPU和CPU及GPU，將可快速應用於個人行動載具、邊緣端網路閘道器、汽車及邊緣端AI伺服器，帶動生成式AI蓬勃發展，而且預估2028年，生成式AI的軟體服務營收將超越雲端，進而向AI無所不在的目標前進。

劉思泰表示，未來民眾使用生成式AI使用平台，大致是透過手機、XR 、汽車、PC和物聯網，與人類生活形成緊密連結。至於生成AI將帶來節省成本、節能、提升效能、更安全性及客製化五大好處，至於使用平台中，繼手機後，汽車將是未來各家必爭陣地。

他舉未來生成式AI發展，如果車主進到車內一遇到某種燈號亮起，只要利用語音詢問現在車子是出現什麼狀況，車內搭載的生成式AI即會立刻告訴車主，可能是汽車胎壓不足或哪個零件可能即將出現故障，提醒車主在開車前檢查或回廠進行檢修。

而且未來的汽車，將會有大面積的顯示螢幕讓車主與生成式AI互動，並讓車主即時做出下個決策，甚至每位乘客也都有自己使用生成AI或娛樂空間 。

「AI EXPO Taiwan 2024」，今年邀請數位發展部數位產業署署長呂正華、台北市長蔣萬安、偕同DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇共同揭開序幕，並邀請台北市會展產業發展基金會、新北市青年局、人工智慧晶片聯盟、區塊鏈愛好者協會、伊甸社會福利基金會等單位共襄盛舉，匯聚超過250家企業與品牌、60所大專院校、56家新創企業與27位KOL創作者展示AI技術的創新應用，展期從4月24日至26日。

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