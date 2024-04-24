廣達旗下廣明 卡位機器人

廣達（2382）AI伺服器需求看旺，出貨喊衝，集團在機器人布局也大有斬獲，廣達集團旗下廣明 （6188） 卡位機器人領域多年，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人形機器人前景樂觀，廣明也將爭取輝達催動的新一波機器人商機。

輝達執行長黃仁勳日前在CadenceLIVE 2024大會時表示，未來人形機器人將成主流，製造成本可能較市場預期還要低許多，黃仁勳並說，現在大部分環境都是為人類設計的，包括生產線、倉庫等，在為在人類設計的環境中，人形機器人運作可能會更加靈活，更具生產力。

廣達集團機器人業務由旗下廣明子公司達明操刀，為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S。

值得一提的是，去年電腦展上，黃仁勳在演講中曾特別提及達明，介紹其利用輝達的Isaac Sim（基於 NVIDIA Omniverse 構建的機器人模擬應用程式），來開發自訂的數位孿生應用項目，藉此優化機器人生產線檢測，可使機器人編程時間減少70%。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人TM AI Cobot，最大特色在於內建智慧視覺及AI，可精準辨識及進行瑕疵檢測。