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Meta組隊打造VR頭戴裝置 對抗蘋果新品

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司Meta。 路透
臉書母公司Meta。 路透

臉書母公司Meta在22日宣布，釋出Meta的虛擬實境（VR）作業系統Meta Horizon給微軟、華碩（2357）及聯想等外部硬體公司，攜手打造VR頭戴裝置，將與Quest 3及Quest Pro都擁有相同的作業系統與軟體。

Meta此舉是在蘋果1月推出VR頭戴裝置Vision Pro後，進一步定義VR硬體市場的界線，形同再度創造出類似蘋果iOS與Google Android系統的兩陣營競爭，只是在VR裝置領域成為蘋果visionOS與Meta Horizon之爭。

蘋果的VR產品較貴、垂直整合度較高，但必須與採用Meta作業系統的不同價位、不同硬體裝置相競爭。

Meta執行長祖克柏在上傳到Instagram的一部影片中分享這個消息，「在每個運算時代裡，總會有開放與封閉模式」，「在手機（領域），基本上是由蘋果的封閉模式勝出。手機被嚴格管控，你被侷限於他們讓你做的事。但其實不必這樣」，「我們的目標是讓開放模式以元宇宙、眼鏡及頭戴裝置，再度定義下個世代的運算」。

祖克柏也請Google把Google Play應用程式商店，放入以Horizon作業系統為基礎的頭戴裝置內，也會允許Steam和微軟Xbox的雲端遊戲，在Horizon作業系統上運行。

Meta未透露與這些硬體夥伴的商業安排細節，也未詳述Meta Horizon軟體的商業模式。若以Android作業系統為前例，Google的做法是免費提供軟體，再引導使用者到Google搜尋、連同銷售搜尋廣告變現。Google有時還會付錢給硬體夥伴。

Meta表示，釋出作業系統給硬體夥伴，能讓夥伴們為各種市場區隔開發特定類型的硬體，例如遊戲、生產力或減重，祖克柏也想像可能會有一台「跳脫Xbox手把的裝置」。


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