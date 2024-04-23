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知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

CYBERBIZ瞄準智慧零售趨勢 2024年營運三箭齊發

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

開店系統平台CYBERBIZ順立智慧成立10年，繳出漂亮成績單，累積超過35,000家品牌客戶，不重複會員數累計突破千萬人，2023年度整體瀏覽量與消費次數也節節攀升，分別達到5億與800萬次的亮眼成績。

CYBERBIZ創辦人暨執行長蘇基明表示，CYBERBIZ在2024年營運將三箭齊發，看準OMO發展趨勢，推出以「門市」為核心的全通路解決方案「門市助理」，助攻品牌落實OMO策略布局；持續深耕電商倉儲，透過自主研發的WMS智慧倉儲系統，為現有EC客戶提供高效倉儲物流服務；將深耕馬來西亞市場，建構當地新零售生態圈，以全球在地化的策略來推動當地品牌發展電商事業。

蘇基明表示，現階段台灣電商成長動能主要來自OMO。CYBERBIZ繼去年打造智慧商店SMART STORE，今年再推出適用多種OMO應用情境的「門市助理」，率先導入的客戶包含有夏普震旦、旅行者、台茂購物中心等知名連鎖通路品牌。

CYBERBIZ強調提供電商一條龍服務，是全亞洲唯一自擁電商倉儲的開店平台，旗下電商倉儲「峰潮物流」服務客戶高達90%都是現有EC客戶，產業別涵蓋生技產品、運動服飾、3C家電、美妝保養、保健食品、螺絲五金等。受惠於整體電商產業發展，「峰潮物流」2023年營收表現較前一年成長54%，占公司整體營收20%。

相較昂貴的硬體自動化裝置，CYBERBIZ自主研發的WMS智慧倉儲系統，採雲端系統化管理，同樣可大幅降低人工作業時間，只須16位人力就能完成1日4,000單的出貨量(Pick & Pack)，效率高於一般倉儲公司數倍。為提供客戶更全面的倉儲物流服務，CYBERBIZ去年啟用占地4,520坪的楊梅電研倉，提供全溫層物流解決方案，吸引不少知名客戶採用。楊梅電研倉建築本身更配備太陽能發電設施，呼應政府淨零碳排政策，協助品牌落實ESG永續發展。

太陽能發電 電商

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