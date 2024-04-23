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喬登美語擁抱AI雙語教育 推出一系列創新數位學習平台

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
喬登美語結合人工智慧技術，成功研發一系列創新的數位學習平台。記者宋健生/攝影
喬登美語結合人工智慧技術，成功研發一系列創新的數位學習平台。記者宋健生/攝影

國內文教業市場領導品牌「喬登美語」23日宣布，集團數位教學團隊結合當下蓬勃發展的人工智慧技術，成功研發一系列創新的數位學習平台；喬登美語也將啟動海外拓點，首波鎖定越南、泰國、印尼等東南亞國家。

喬登美語總經理邱俊德指出，喬登美語今年創立43年，目前在國內擁有70餘家直營及加盟分校，學生逾1萬餘人；2002年進入中國大陸，現有200餘家分校，學生7萬餘人。主力客層為3歲以上幼兒至國中生。

事實上，喬登美語早在2000年就已啟動數位內容學習，如今再將3D、AI及遊戲引擎Unity都導入教育學習平台，儼然成為大中華區數位美語領導品牌，未來並計畫進軍東南亞、英語系國家市場。

邱俊德表示，在追求教育創新的道路上，教育部已撥款200億元啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，此舉將加快全國學校數位化教學的步伐，並運用最新的硬體設備與軟體工具，營造出一個智慧型且互動性十足的教學環境。

為了響應時代的呼聲，喬登美語的數位教學團隊，依靠其在多媒體領域的專業能力，結合當下蓬勃發展的人工智慧技術，研發了一系列創新的數位學習平台。

這些平台的重點功能包括「AI智能結合語音識別與AI圖像語音生成」：像AI智慧地球儀，可為學生提供一個沉浸式的全球地理學習平台，學生透過語音指令輕鬆掌握世界各地情況，深化地理知識，而其中的圖片、動態圖像及中英文語音均由AI智能生成。

「AI自主行為與AI圖像識別搭載3DAR系統」：透過3D模型技術，恐龍和各種動物在學生眼前栩栩如生，為自然科學學習提供了前所未有的身臨其境體驗。

邱俊德說，逼真的環繞場景中，恐龍能群體狩獵，AI智慧自主尋找食物和水源，自主避開障礙；內建「生物管理器」功能，讓學生能夠管理遊戲中的恐龍；生存系統則模擬了傷害、健康、飢餓、口渴與疲勞，提供極致沉浸的遊戲體驗。

而搭配擴增實境系統與AI圖像識別，孩子們可以在恐龍和動物模型上進行著色，並透過指令與這些動畫互動，豐富學習過程的趣味性和互動性。

「自然科學探索」: 奇幻動物園通過第三人稱視角的遊戲方式，引領學生認識動物園內的多樣生物。

邱俊德強調，透過遊戲中的互動挑戰，例如打敗怪物救助動物，或使用語音指令尋找特定動物，學生不僅能學習到知識，還能在過程中獲得豐富的樂趣。

「AI智能圖書結合閱讀與視聽互動」則是透過智能筆識別文字，將互動影片投放至電視螢幕上，完美結合閱讀與視聽互動，顯著提升學習效率；其中的經典童話故事及單字考試功能，也讓學習更加生動有趣。

「AI智慧樂園」涵蓋了國語、英語、數學、自然、邏輯思考、專注力、藝術、音樂、舞蹈等完整的AI數位學習系統。在AI智慧樂園的引領下，孩子能在探索與學習的旅程中成長茁壯，為迎接人工智能編織的未來做好全面準備。

邱俊德說，喬登美語擁抱AI雙語教育，讓孩子在探索與學習中成長茁壯。記者宋健生/攝影
邱俊德說，喬登美語擁抱AI雙語教育，讓孩子在探索與學習中成長茁壯。記者宋健生/攝影

AI 恐龍 東南亞

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