昇達科：低軌衛星在手訂單6.6億元 越南台灣擴廠

微波、毫米波元件設計製造廠昇達科技董事長陳淑敏今天在法人說明會表示，低軌衛星在手訂單約新台幣6.6億元，有機會再成長，第2季營收占比可望達4成。

陳淑敏指出，低軌衛星通訊相關產品占合併營收比重，自去年度的14%提高到今年第1季的33%，可明顯感受市場的強勁需求，第2季占比可望進一步成長。

她說，配合客戶分散布局，越南廠2廠今年可望順利量產，並進一步規劃布局泰國，台灣也將擴充新產能。

昇達科技總經理吳東義表示，越南1廠已經小量生產，2廠可望在10月完工裝機；台灣廠除原有的七堵廠，並在汐止增設新廠，預計明年整體產能將可增加40%。

昇達科統計，3月每股稅後盈餘（EPS）達0.67元，優於去年第4季全季度的每股獲利，今年首季EPS達1.23元。

法人依產能推估，昇達科今年營收約22億元，明年可達30多億元，年增約近4成。