獨家／網家將提董事名單 和碩童子賢婉拒續任獨董

電商業者網路家庭（8044）集團今年將改選董事會，預計29日提出董事候選人名單共九位，但據了解，三年前加入的和碩（4938）董事長童子賢近期已經主動要求網路家庭不要續提他為獨立董事，下屆將退出網家董事會。

網路家庭2021年提名和碩董事長童子賢、中華電信（2412）前董座賀陳旦、前李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕為獨立董事，號稱業界黃金陣容，希望升級品牌形象、創造企業價值、以跨界人才匯聚外部專業能量，挹注營運動能。黃麗燕因個人因素在2023年請辭獨董，由AI Lab人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾接任。

童子賢與網路家庭董事長詹宏志都是「文青風格」、認識已久，擔任獨董也希望為網家盡力。2022年7月網路家庭執行長暨總經理蔡凱文無預警請辭，董事長詹宏志四處走訪適當對象，據了解也是童子賢陪他一路找適當人選，最後選定現任執行長張瑜珊。

三年以來，網家營運走下坡，董事卻被點名「肥貓」，但這還不是童子賢請辭原因，據了解，主要是近期營運不好，但董事會中，童子賢屢次認為經營團隊高談闊論卻沒有實際落實方式，光講遠景不夠務實，開會時間冗長，乾脆在任期將滿時先提「不續任」聲明。

網路家庭未證實新董事候選人名單是否有童子賢，僅表示29日董事會後公布為準。