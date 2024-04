虹彩光電膽固醇液晶技術將於Touch Taiwa秀三大彩色電子紙產品

虹彩光電(IRIS Optronics)是全球唯一將膽固醇液晶技術(ChLCD)應用於彩色電子紙的解決方案提供者,將於4月24日至26日的Touch Taiwan 2024展會中,展出兩項自主研發的彩色電子紙創新技術,包括可內建太陽能板以達到零功耗的綠色環保顯示解決方案「InfinityDisplay®」,以及在日間強光與夜間無光環境下仍可呈現清晰彩圖的「MingDisplayTM」。

另外,虹彩並將於展會中公開一項全新產品,適用於負20°C至70°C嚴苛環境,且可實現秒速更新畫面及達到超過1600萬種色彩,讓大尺寸彩色電子紙商業化可行性大幅提升的「27.6吋戶外全彩廣告顯示螢幕」。虹彩光電的創新彩色電子紙技術,將可協助企業、組織打造優質觀看體驗、滿足ESG需求的新世代顯示器。

膽固醇液晶技術具備多項優勢 滿足觀看體驗與ESG需求

虹彩光電董事長廖奇璋博士表示:「作為全球唯一深耕膽固醇液晶技術應用於彩色電子紙的企業,至今我們已擁有超過150項的全球專利,透過面板設計核心技術提供快速將『護眼』及『省電』兩大功能與LCD生產線結合,希望可以透過技術轉移、系統整合以及關鍵零組件供應方式,協助客戶打造具ESG前瞻性的顯示器解決方案」。

虹彩光電提供全方位彩色電子紙解決方案,其中膽固醇液晶電子紙技術由三層液晶堆疊而成,分別反射紅、綠和藍光線,從而實現豐富的灰階和超過1,600萬種色彩的全彩顯示,更有護眼、省電、全彩、畫面更新速度小於2秒、可利用太陽能自發電、強化大尺寸彩色螢幕商業價值等多項優勢。

虹彩光電二大解決方案協助打造大尺寸、高效、韌性新世代顯示器

此次Touch Taiwan 2024展出的高度整合虹彩光電在ChLCD材料與設計技術方面等研發成果的「27.6吋戶外全彩廣告顯示螢幕」在反射率、對比度均有大幅提升,並將工作溫度擴大至負20°C至70°C等指標,可適用更極端之環境,在太陽直射高溫或高緯度、低溫環境下仍能保持全天候穩定運作,此外畫面更新速度不到2秒、色彩呈現超過1600萬種,總體功耗大幅降低,更能滿足新世代的觀賞體驗。

「InfinityDisplay®」是一款內建太陽能板的全彩「零功耗顯示器」,底層嵌入的太陽能面板,可將回收可見光以外波長光能轉換成電能,將累積的電能作為下次畫面更新所需功耗,相較於需要外接電源的傳統戶外顯示器,虹彩光電此款產品不需要用電申請以及專業電工即可快速安裝,只要有光就可持續顯示,即便遭逢天災意外仍可自主運作,後續維運也更為節能、簡易。

「MingDisplayTM」技術,就利用ChLCD的反射和擴散特性,不僅在日間的強光下仍可呈現清晰彩圖,若是進入夜間無光環境,也可依靠自身Mini LED提供的光源顯示畫面,突破過去電子紙缺乏環境光就無法反射畫面與無法播放動畫的兩大技術侷限。

產品應用潛力十足 Touch Taiwan 2024看見智慧ESG未來