耐能攜最新邊緣GPT方案亮相於2024年COMPUTEX展會

「AI串聯，共創未來」AIGC（AI Generated Content）和大語言模型的崛起，正逐漸成為推動智慧化轉型的關鍵力量。在這個發展趨勢下，耐能即將於6月4日亮相於2024年臺北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在AI計算暨系統解決方案區 N1223號展位展示各種基於耐能最新技術和先進解決方案的領先客戶產品，以及耐能如何將其應用於各種行業，以實現更智慧、高效的解決方案。

「我們很高興在即將到來的2024年COMPUTEX上展示我們最新的AI解決方案。隨著生成式AI的爆炸性發展，加速了GPT技術融入在更多行業之中的廣泛應用。將讓人工智慧（AI）能力更易被眾多普通消費者所感知，而且可能會創造一個由AI驅動的新技術升級週期。」耐能創辦人暨執行長劉峻誠博士表示，「我們在早期就已經布局GPT的相關技術，並通過與全球夥伴合作，為客戶提供有競爭力的邊緣側AI解決方案，助力客戶取得成功，使其能夠更快地在市場上推出創新的具備AI能力的產品」。

離線私有化GPT方案：與傳統的雲端大語言模型不同，耐能此次將展出EDGE GPT解決方案，能夠離線進行即時的數據分析和智慧決策，大幅降低了企業及科研機構資料洩露風險。亦可以相容於公司既有的權限存取管理，安裝於公司防火牆之後，無聯網需求，避免資安問題。該產品具備大算力、高性能、低功耗、易部署、隱私安全等特點。

AI PC方案：隨著AI大語言模型的迅猛發展，為PC端實現人機交互的智慧化提供了必要的技術基礎，耐能與PC產業鏈緊密合作，推出基於耐能新一代KLL830晶片的AI PC方案，以支持在PC終端上部署本地RAG及大語言模型能力。即使在離線狀態下，也能在AI PC設備上運行大規模語言模型，實現更專業的本地知識庫問答及智慧文檔管理和搜索。

AI 板卡（GPU+NPU）：採用耐能可堆疊架構的KLL830, 提供高達40 TOPS等效算力的板卡，體積小、性能強、功耗低，使得邊緣設備承載大模型能力成為現實，可用於PC，工業電腦或是終端伺服器上。

汽車智慧駕駛：耐能帶來的智慧輔助駕駛方案，透過成熟的ISP及AI演算法，有效監測駕駛員狀態並適應行車過程中 「隧道場景」、「逆光」等複雜光線場景。支持120db寬動態、星光級低照，並可識別人、車、標誌和障礙物等。

AI物聯網：基於耐能AI Soc和高能ISP 演算法的IP Cam及諸多智慧場景方案，覆蓋了門禁，全場景會議，及紅外熱成像監控場景。滿足客戶多種複雜安防環境及智慧需求。具備離線運算，高精度，低延遲等優勢。