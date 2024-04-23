愛立信聚焦5G商業化 點出電信商4大轉型方向

愛立信調查報告指出，目前全球已有約290個5G網路投入商用，透過5G商業化衍伸的4大關鍵領域，例如企業專網或5G獨立組網（SA）的網路切片等，電信營運商可掌握轉型機會。

愛立信近日發布「2024愛立信行動趨勢報告商業評論版」，聚焦5G商業化，報告概述全球電信商在推動業務成長中，可著墨的4大業務領域。

4大業務領域包括增強型行動寬頻（eMBB），即4G行動寬頻的高效版本；第二是固定無線接入（FWA）與無線廣域網，憑藉與傳統行動寬頻服務相比更高的每用戶平均收入（ARPU），這些針對家用寬頻和企業細分市場的服務，是電信商新的價值來源。

第三是差異化的連接解決方案，利用如企業專網或公共5G獨立組網（SA）的網路切片能力，為消費者或企業提供差異化服務。第四為推動創新和生態系統成長，可程式化網路（網路 API）提供獲取新價值的潛力，使應用開發人員能夠進行大規模創新。

愛立信表示，在探索5G價值的旅程上，目前仍處於起步階段；回顧過去可看到4G部署及全球設備生態系統，如何為應用程式經濟打下基礎，促成今天行動寬頻業務，利用5G網路不斷發展的能力來創造新的價值，對於實現獲利成長至關重要。

愛立信統計，迄今為止，全球已有約290個5G網路投入商用，其中40多個網路基於更先進的5G獨立組網（SA）技術提供服務。正如2023年11月發表的「愛立信行動趨勢報告」所述，全球5G門號數已超過16億個，占行動門號數量總數的18%。

報告並強調5G在加快產業生產力方面的關鍵作用，一項5G物流案例研究顯示，與採用Wi-Fi技術相比，其生產效率提高20%，資本支出（Capex）降低15%。