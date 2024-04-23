集邦科技：今年企業用QLC SSD出貨位元有望年增四倍

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB，較2023年成長四倍。集邦科技指出，隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美客戶擴大存儲產品訂單，帶動QLC Enterprise SSD需求開始攀升。

然而，目前僅Solidigm及三星（Samsung）已有QLC產品獲得驗證，因此，此波需求將以積極推廣QLC產品的Solidigm受益最大。

集邦科技認為，QLC SSD在AI應用搭載提升的有兩大原因，一是該產品的讀取速度，二是TCO（總體擁有成本；Total Cost of Ownership）優勢。由於AI推論伺服器主要以讀取為主，資料寫入次數不若AI訓練型伺服器（AI Training Server）頻繁，相較HDD，QLC Enterprise SSD讀取速度更勝，且容量已發展至64TB。

此外，實際上目前通用型伺服器採用的HDD產品主流容量在20～24TB，而QLC Enterprise SSD（64TB）單個產品運轉除了較HDD節省電力外，在存儲容量布建上，QLC所需使用空間減少，可大幅降低TCO成本。

AI Training已然成為重度電力消耗應用，因此節能將成為存儲產品的優先考量，故大容量QLC enterprise SSD產品更是大宗AI客戶尋求的解決方案。

根據集邦科技研究顯示，2023年第4季三星在Enterprise SSD產品市占率已逾四成；而Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多時，合計SK集團市占率為32%，其他供應商則受限Enterprise SSD市占率均低於一成，故訂單增長有限。

產能規劃方面，受惠於QLC訂單量成長，Solidigm下半年將擴大144層投產；三星則以176層為主，在沒有其他絕對競爭者的情況下，受惠於大容量QLC產品供應吃緊，將帶動Enterprise SSD合約價持續上漲至第3季，預估季漲幅約5～10％。