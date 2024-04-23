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環球晶董座徐秀蘭談市況：下半年應比上半年好 但增幅可能稍微和緩

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
半導體矽晶圓廠環球晶。本報系資料照
半導體矽晶圓廠環球晶。本報系資料照

半導體矽晶圓環球晶（6488）董事長徐秀蘭23日出席ERSO Award頒獎典禮，對於目前市況，她表示，下半年的不確定因素如降息速度、油價、電動車需求等還滿多，但應當會比上半年再好一點，只是本來估計將顯著成長，現在可能會是較和緩的增加。

徐秀蘭指出，客戶端庫存有所下降，但速度沒有預期快。記憶體應用還不錯，尤其是先進製程，成熟製程的需求就弱一點。車用相關則顯得有點遲緩，這點在預期之外。

談到美國晶片法案補助進度，雖然矽晶圓屬於材料，應該列在第二梯次，不過環球晶這次屬於第一梯次。徐秀蘭說，該公司美國新廠建置已經遞出補助申請，下一階段就是要與美國政府相關單位進行協商，應該第2季內就會有答案。

同時，環球晶也在義大利擴建12吋廠，徐秀蘭同樣估計可於本季內揭曉獲當地政府補助的金額。

環球晶 矽晶圓 美國

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