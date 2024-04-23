格斯打造全台首部油電轉純電示範古董車 江振誠已下單

格斯科技*（6940）23日宣布，攜手台南崑山科技大學、崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司，透過格斯自行研發的電池管理系統，配合串聯馬達控制及其他電子系統技術，成功改造出全台首部由油電轉純電驅動的示範古董車，崑山科大副校長鐘俊顏透露，目前手頭上已有訂單，米其林名廚江振誠已下訂。

格斯科技總經理葉國偉指出，格斯與崑山科技大學及台灣電動車生態系夥伴通力合作，改造油電系統與電子裝置線路，成功打造出全台首部油電轉純電示範古董車。

本次油電轉純電示範車合作案除崑山科技大學外，也同步邀請電動車生態系夥伴共同合作，包括崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司，並在格斯中壢廠區展示該車。

其中，崑崴電子為崑山科技大學的新創公司，主要負責電動車系統整合。公信電子聚焦於汽車電子終端平台設計，提供車載電控平台、行車資訊平台、智慧駕駛座艙平台等系統設計整合與製造服務。佳晟電機則有40年油壓馬達設計與製造經驗，達奈美克則專職研發自動化設備。