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廣達 AI 伺服器 GB200大單9月量產 今年伺服器出貨比預期更樂觀

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）資深副總經理暨雲達總經理楊麒令23日證實，搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」的GB200伺服器，預計9月量產，四大雲端服務供應商（CSP）廠客戶需求大，今年伺服器出貨量維持雙位數成長，但動能較先前預期更樂觀。

楊麒令表示，GB200伺服器正在開發中，依目前晶片進度來看，系統端最快9月就可望量產出貨，大型CSP廠均相當看好全新的Blackwell架構，需求量大，初期訂單量也都不小。

就廣達整體伺服器來看，楊麒令看好，今年出貨量將逐季增溫，維持全年伺服器出貨量雙位數成長的預估，隨著GPU迭代加速，對伺服器出貨量的預估已達到「更樂觀的雙位數」。

隨著AI伺服器出貨量加溫，楊麒令預期，今年AI伺服器營收占比將由去年的超過兩成，躍升為伺服器產品線中最大宗、達到超過五成，主要受惠新的大型語言模型（LLM）持續推出，帶動客戶端對訓練（training）需求升溫。

因應客戶需求成長，廣達今年擴產也如火如荼進行中，海外廠區陸續有新產能開出，楊麒令表示，美國加州Fremont廠、田納西州Nashville廠區新產能今年都會開出，德國組裝廠也會投產。

AI 伺服器 廣達

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