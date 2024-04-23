宜鼎推 MIPI over Type-C 獨家技術 搶攻 AI 邊緣市場

AI解決方案及工控模組大廠宜鼎（5289）持續深化邊緣AI佈局，23日發表全球首創「MIPI over Type-C」獨家技術，讓旗下嵌入式相機模組，能夠突破高規格 MIPI 相機長期無法克服的線路長度限制、擴大連接通用性，並拓展至AI機器視覺、智慧製造現場 AMR（自主移動機器人）、智慧城市共享交通運具等多樣化的全球邊緣AI應用版圖。

MIPI over Type-C 技術突破相機線長限制，以高頻寬、長距離、高通用性助力邊緣AI創新隨著電腦視覺成為AI發展顯學，工業級相機需求亦持續擴增，根據市調機構 Transparency Market Research ，工業相機市場規模預計將於2031年達到200億美元。而歐美市場因基礎建設完備、加上智慧城市發展快速，針對嵌入式AI視覺應用的導入程度甚高，眾多新興市場亦將跟進。

在工業級相機解決方案中，MIPI 介面的相機模組憑藉其高頻寬、高影像幀率特性，成為眾多應用場景首選。然而，儘管 MIPI 相機效能卓越，導入特定應用場景時卻存在技術瓶頸——目前 MIPI 傳輸線長度僅有30公分，且須安裝在嵌入式系統內部、難以外接延伸，導致其應用層面較為限縮。而支援較長距離傳輸的 SerDes 介面雖可解決線長問題、卻要價不菲。可見現行兩種解決方案之間，仍存在明顯市場斷層與缺口。

為解決上述問題，宜鼎獨家研發全新 MIPI over Type-C 技術，使相機模組不僅能保有 MIPI 高頻寬優勢，並能透過特製轉板將 MIPI 轉換至全新定義的 USB Type-C 介面，且同時突破原先 MIPI 規格30公分的線長限制，大幅延展為2公尺以上的外接距離。

而相比 SerDes 解決方案，此技術亦具備高度性價比優勢，在企業採購成本與高傳輸效能之間達到完美平衡，可望以全新選項改寫現今嵌入式相機市場樣貌，並已在4月於德國舉辦之 Embedded World 展會獲得國際市場高度關注。