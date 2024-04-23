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凌晨再度發生有感餘震 台積電：不預期對營運造成影響

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

403大地震後，近日餘震不斷，23日凌晨花蓮更出現震度5的有感地震，台灣各地也分別出現3級左右的地震，外界關心台積電（2330）營運是否會再度受到影響。對此，台積電指出，廠務及工安系統等皆正常，人員均安。目前不預期對營運造成影響。

4月23日凌晨起台灣發生數起地震，台積電表示，均未達外部疏散標準。按照台積公司內部程序，少部分廠區無塵室人員第一時間進行預防性疏散以確保人員安全，目前皆已回線。廠務及工安系統等皆正常，人員均安。目前不預期對營運造成影響。

台積電 地震 工安

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