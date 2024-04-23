蘋果供應鏈…陸企增 台廠減

蘋果公司於官網揭露最新供應鏈名單，全球共有一八七家入列，兩岸蘋果鏈呈現「紅鏈躍進、台鏈勢力消退」態勢，台廠「二進四出」，四十三家進榜、較去年減少兩家，陸廠呈現「八進四出」，共計五十三家、年增四家。

蘋果最新供應鏈名單一改前一次揭露的名單中，剔除紅鏈家數比台鏈多的「去中化」氛圍，大陸穩居目前蘋果供應鏈廠商最多的地區。印度塔塔集團旗下塔塔電子，因收購緯創印度廠而首度入列，成為蘋果全球供應鏈重塑的一大象徵。

觀察台廠供應鏈名單，新進兩家台廠分別為ＰＣＢ載板廠商南電與金箭印刷集團，這也是南電暌違多年，首度入列。

四家遭剔除的台廠為ＩＣ設計大廠聯詠、ＤＲＡＭ廠南亞科、連接器廠嘉澤、精密金屬機構零件廠鈦鼎科技，其中，鈦鼎科技為未上市公司，聯詠前一次首度進入蘋果供應鏈名單，僅隔一年就遭除名，聯詠不評論。

業界分析，近一年多來消費性電子市場疲軟，蘋果靠三星和SK海力士幾乎就滿足記憶體需求，可能是南亞科此次未入榜的原因之一。嘉澤是英特爾CPU Socket主要供應鏈，也有供應Ｉ／Ｏ連接器等零組件，法人推估，蘋果近年來力推自家晶片，可能因此降低對英特爾CPU Socket供應需求，連帶影響嘉澤供貨。

其他台廠老面孔包括台積電、鴻海、大立光、玉晶光、台達電、廣達、日月光投控、華邦電、仁寶、可成、正崴、華通、光寶科、和碩、晶技、欣興、燿華、緯創、國巨等主要台廠，持續入列蘋果供應鏈名單。

紅鏈方面，最新名單呈現「八進四出」，包括寶鈦股份、酒泉鋼鐵、中石偉業科技、凱成科技、三安光電、博碩科技、東尼電子、正和集團均入列；江蘇精研、美盈森集團、深圳得潤電子盈利時則遭剔除。

在蘋果二○二○會計年度前，台廠占蘋果供應鏈家數都高於陸企，二○二○會計年度起，蘋果為降低成本，開始大量導入紅色供應鏈，陸企家數首度超越台廠，成為蘋果供應商最多的區域，今年家數差距更持續擴大，達到十家。

不過，近年來智慧手機、筆電市況疲軟，加上蘋果的利潤愈來愈低，包括可成、緯創等台廠都逐漸淡出蘋果供應鏈，且科技趨勢主流也正逐步轉移到ＡＩ應用，過去一顆蘋果救台灣的時代已逐漸成過去式。

以可成為例，剛切入iPhone機殼供應鏈時，毛利率動輒百分之四十五至五十，但隨著蘋果陸續扶持陸系手機機殼供應鏈，在市場削價競爭下，可成毛利率轉眼間已掉到只剩下二字頭，為了不願淪為紅海市場，可成最終在二○二○年選擇退出。

法人表示，蘋果供應鏈一直是過去台廠發光發熱的關鍵，但若毛利率漸低，盡速轉換戰場並非壞事，因此擠入蘋果鏈不必高興太早，而退出蘋果鏈也不必過於悲觀，唯有公司本身的營收、獲利持續成長才是正道。