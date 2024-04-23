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超赫新專利 助攻通訊業

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

功率放大器（PA）廠超赫科技傳捷報，其所設計的特殊磊晶結構正式取得中華民國專利證書，並已著手海外六個國家專利申請案，目前都已進入最後審查階段，透過此特殊磊晶結構製造的高線性功率放大器元件，預料將會更具市場競爭力，並帶領通訊產業進入下一個新篇章。

由於過去通訊產業受限於功率放大器的線性度問題，一直無法兼具精準、高效率的訊號傳遞及節能省電優點，導致應用範圍遭到限縮。超赫科技從研發特殊磊晶結構著手，可製造出高線性功率放大器功率元件，並兼顧解決過去技術上無法克服的問題。

據悉，超赫科技開發的高線性功率放大器，不但可提高無線通訊系統的傳輸速度，也可以維持精準的訊號傳輸，並在延長電池使用時間、節能省電、避免系統過熱及降低成本等各方面表現亮眼，更重要的是，對IC設計工程師來說，在電路設計上可更得心應手，縮短研發時程。

此外，若將超赫科技製造的功率元件，與目前市售效能最佳的功率元件相比較，在相同操作頻率下，超赫科技的功率元件在線性度表現上更勝一籌，且可確保傳輸訊號不失真且清晰，有助無線射頻通訊系統、廣播、測試與量測設備、醫療影像系統、工控系統、太空與國防系統等應用的效能提升，更可廣泛應用於現代工業與科技中，成為維持完整訊號傳遞與受最小干擾的通訊設備關鍵零組件。

展望未來，除國內外專利布局外，超赫科技目前正與海內外多家第三類半導體大廠積極展開合作，各方皆挹注大量人力、物料及設備資源，投入研發工作，期待一起精進相關製程。

IC設計 省電 磊晶

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