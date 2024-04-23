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AI 智能解決方案 掀熱潮

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

隨著AI席捲全球，催生各式智慧裝置、軟體及應用服務落地，重組企業營運模式。面板雙虎群創（3481）及友達（2409）積極轉型，導入AI智能解決方案，讓應用在各行各業的顯示系統更智慧化。

群創為展現超越面板的價值轉型韌性，透過獨家創新「3D Printer & AI列印整機解決方案」，提供客戶完整AI生成3D模型影像解決方案。除從光罩零組件、設計、整機到軟硬體整合等一站式服務，更深化AI軟體技術，將AI技術導入3D模型生成，僅需一鍵AI生成功能，即可將一張2D平面照片快速生成全彩超擬真的3D模型，跨域搶攻智能生成3D列印整機市場新商機。

群創將於明（24）日登場的2024 Touch Taiwan首次發表「Chat-N-Go AI顯示器」，結合群創AGV無人車系統、AI技術平台與人臉辨識功能，突破螢幕只能用手提著或推著走，且透過高度整合AI軟體技術，使顯示器可與人進行對話交流。

這項創新產品未來可運用在教育、社交互動、銷售、行銷、客戶服務和支援等新應用，包括電商、金融、醫療等多元場域。

AI 群創 軟體

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