盟立與科達利、盟英成立合資公司 攻中國機器人市場

盟立今天宣布，子公司盟立自動化科技（上海）與深圳市科達利實業及盟英科技合資成立新公司深圳市科盟創新機器人科技，搶攻中國大陸人形機器人市場。

盟立表示，中國大陸人形機器人在工業領域的發展前景看好，機器人相關的精密機械零件、機器人關節、控制器、驅動器、減速器等將具有廣闊的市場。

盟立指出，目前是中國人形機器人產業及產品發展的關鍵時期，希望透過各方的資源投入以提升綜效，因此以合資方式成立新公司進行深度合作，擴大整體經營效益。

盟立子公司盟立自動化科技（上海）斥資人民幣3400萬元，取得合資公司科盟創新機器人34%股權，由此推估科盟創新機器人資本額為人民幣1億元。